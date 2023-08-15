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بغرض لم شمل الأسرة..

محافظ الجيزة يعتمد "النقل بالبدل" آلية لنقل الطلاب بالمدارس التجريبية

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 01:20 م
محافظ الجيزة يعتمد "النقل بالبدل" آلية لنقل الطلاب بالمدارس التجريبية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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وافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المقترح المقدم من مديرية التربية والتعليم باعتماد النقل بالبدل كآلية لنقل الطلاب بالمدارس التجريبية بنطاق المحافظة للتسهيل علي أولياء الأمور.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن القرار يأتى استجابةً لرغبات أولياء أمور الطلاب المتضررين من عدم قبول أبنائهم بمدارس تجريبية بمحيط مقر إقامتهم، وذلك نظراً للكثافات الطلابية المحددة لكل مدرسة فى بعض الحالات وتوزيع أبناء الأسرة الواحدة ممن تمتلك أكثر من طالب بمراحل التعليم فى مدارس متباعدة فى حالات أخرى الأمر الذي يشكل عبء مالي ونفسي واجتماعي .

ومن جانبه أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم وضع آلية لتنفيذ القرار بالشكل الذى لا يخل بمبدأ الكثافة الطلابية داخل الفصول من خلال ( النقل بالبدل).

وأضاف بأنه يمكن لولى الأمر الراغب فى نقل أحد أبنائه من مدرسة تجريبية لأخرى أن يتقدم بطلب للمدرسة ومن ثم يتم فحصه من خلال لجنة التجريبيات للم شمل الأسرة طبقاً للقرار رقم 285 وتحت إشراف مدير الإدارة التعليمية.

يذكر أن محافظ الجيزة قد اعتمد تخفيض درجات الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 5 درجات لتكون من 220 درجة بدلاً من 225 درجه وذلك استجابة لرغبات أولياء الأمور.

 


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