محافظ أسوان: تأسيس مجمع لتصنيع التمور بقرية بنبان بـ10 ملايين جنيه

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، يجرى حالياً دراسة تأسيس مجمع ل تصنيع التمور بقرية بنبان بتكلفة إستثمارية تصل إلى 10 ملايين جنيه، وعلى مساحة 21 ألف م2.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن مجمع تصنيع التمور يستهدف إنتاج ما يعادل 5 إلى 7 آلاف طن تمور فى المرحلة الأولى، ويساهم فى توفير 200 فرصة عمل لأبناء منطقة بنبان بصفة خاصة بإعتبارها الأكبر عالمياً إنتاجاً للطاقة الشمسية ، كما يساهم فى خدمة منتجى التمور على مستوى المحافظة بصفة عامة فى ضوء الدور المجتمعى للجمعية.

وأشار عطية، إلى أن هذا المجمع يهدف لتحقيق مساهمة مجتمعية مستدامة لما سيقدمه من خدمات التعبئة والتغليف والتصنيع للمنتج الرئيسى للمنطقة وهو التمور، وتتيح زيادة القيمة المضافة له حيث يقدر حجم الإنتاج السنوى لما يزيد عن 25 مليون جنيه، خاصة أنه يستهدف عمليات لوجستية وتصنيعية تدعم تصدير منتجات التمور للأسواق العالمية.

وأوضح، أن هذا المجمع الأول من نوعه مستهدف تصميمه بمعايير ومواصفات دولية قياسية تتواءم مع معايير البنك الدولى ليكون ذو جودة عالمية.

يشار إلى أن محافظ أسوان، التقى اليوم، الثلاثاء، بوفد جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ومؤسسة رؤية الحياة للتنمية المجتمعية ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، وأيضاً المهندس حسام سلطان المدير التنفيذى للجمعية ، وربيع البرديسى رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة ، وأيسر الحامدى أمين الصندوق.