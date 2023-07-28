اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 يوليو 2023 08:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على مشروع مصنع بودرة التمور بأسوان فى 12 معلومة

الجمعة، 28 يوليو 2023 08:02 م
تعرف على مشروع مصنع بودرة التمور بأسوان فى 12 معلومة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان- صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحرص الدولة المصرية علي جذب آفاق جديدة للإستثمار، وفي هذا الصدد، وقعت محافظة أسوان عقدا لانشاء مصنع للتمور جنوب المحافظة ، و"اليوم السابع" يقدم تفاصيل مشروع مصنع بودرة التمور بأسوان.
 
 أولا:توقيع عقد إتفاق بين محافظة أسوان واحدي الشركات من أجل إستدامة وتوطين منافذ للتمور لبيع مختلف منتجاتها بأسعار مناسبة لكافة الأصناف التى تتميز بها محافظة أسوان .
 
 ثانيا: العمل على تسويق المنتجات وتصديرها محلياً ودولياً.  
 
ثالثا: تم الإتفاق مع مسئولى الشركة للقيام بتنفيذ مصنع لبودرة التمور ضمن مجمع الصناعات الغذائية المستهدف إقامته بالمنطقة اللوجستية على مساحة 40 فدان رابعا: سيضم - مجمع الصناعات الغذائية- خطوط إنتاج لصناعات التمور ومركزات المانجو ، وغيرها من المحاصيل الزراعية التى تشتهر بها أسوان .
 
خامسا: يمثل المشروع نافذة لفتح مجالات تعاون عديدة لتنفيذ مشروعات إستثمارية على أرضها وذلك فى منتجات التمور لتغطى إحتياجات السوق المحلى ، وأيضاً لتصديرها للخارج. 
 
سادسا: يتوازى ذلك مع الحرص على تحقيق التنمية المستدامة لمزارعى التمور بدعمهم وتحقيق الإستفادة القصوى من زراعة النخيل.
 
 سابعا: العمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة، مع تذليل أى معوقات أو إجراءات روتينية وذلك لإستثمار منتجات التمور ذات الجودة العالية.
 
ثامنا: تمتلك أسوان 2.2 مليون نخلة.
 
تاسعا:أهمية تفعيل الشراكة  المجتمعية الهادفة لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى.
 
 عاشرا: المشاركة فى تكثيف التوعية للمزارعيين بأهمية التمور لزيادة إنتاجها والحفاظ عليها .
 
حادي عشر: القيام بوضع الهوية البصرية على منتجات التمور الأسوانية لتكون براند تسويقى قوى على المستوى الدولى.
 
ثاني عشر:  أسوان تتوافر فيها كافة المقومات الإقتصادية من بنية تحتية للإستثمار .
 رابع عشر: وفى مقدمة المقومات الاقتصادية المنطقة اللوجستية العالمية بكركر ،   لتكون نقطة إنطلاق حقيقة نحو الأسواق الأفريقية.
 

 


اخبار المحافظات

اخبار اسوان اسوان

محافظ اسوان

مصنع

تمور



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة