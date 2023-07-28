تعرف على مشروع مصنع بودرة التمور بأسوان فى 12 معلومة

أولا:توقيع عقد إتفاق بين محافظة أسوان واحدي الشركات من أجل إستدامة وتوطين منافذ للتمور لبيع مختلف منتجاتها بأسعار مناسبة لكافة الأصناف التى تتميز بها محافظة أسوان .

ثانيا: العمل على تسويق المنتجات وتصديرها محلياً ودولياً.

ثالثا: تم الإتفاق مع مسئولى الشركة للقيام بتنفيذ مصنع لبودرة التمور ضمن مجمع الصناعات الغذائية المستهدف إقامته بالمنطقة اللوجستية على مساحة 40 فدان رابعا: سيضم - مجمع الصناعات الغذائية- خطوط إنتاج لصناعات التمور ومركزات المانجو ، وغيرها من المحاصيل الزراعية التى تشتهر بها أسوان .

خامسا: يمثل المشروع نافذة لفتح مجالات تعاون عديدة لتنفيذ مشروعات إستثمارية على أرضها وذلك فى منتجات التمور لتغطى إحتياجات السوق المحلى ، وأيضاً لتصديرها للخارج.

سادسا: يتوازى ذلك مع الحرص على تحقيق التنمية المستدامة لمزارعى التمور بدعمهم وتحقيق الإستفادة القصوى من زراعة النخيل.