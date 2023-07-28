تعرف على مشروع مصنع بودرة التمور بأسوان فى 12 معلومة

تحرص الدولة المصرية علي جذب آفاق جديدة للإستثمار، وفي هذا الصدد، وقعت محافظة أسوان عقدا لانشاء مصنع للتمور جنوب المحافظة ، و"اليوم السابع" يقدم تفاصيل مشروع مصنع بودرة التمور بأسوان.
أولا:توقيع عقد إتفاق بين محافظة أسوان واحدي الشركات من أجل إستدامة وتوطين منافذ للتمور لبيع مختلف منتجاتها بأسعار مناسبة لكافة الأصناف التى تتميز بها محافظة أسوان .
ثانيا: العمل على تسويق المنتجات وتصديرها محلياً ودولياً.
ثالثا: تم الإتفاق مع مسئولى الشركة للقيام بتنفيذ مصنع لبودرة التمور ضمن مجمع الصناعات الغذائية المستهدف إقامته بالمنطقة اللوجستية على مساحة 40 فدان رابعا: سيضم - مجمع الصناعات الغذائية- خطوط إنتاج لصناعات التمور ومركزات المانجو ، وغيرها من المحاصيل الزراعية التى تشتهر بها أسوان .
خامسا: يمثل المشروع نافذة لفتح مجالات تعاون عديدة لتنفيذ مشروعات إستثمارية على أرضها وذلك فى منتجات التمور لتغطى إحتياجات السوق المحلى ، وأيضاً لتصديرها للخارج.
سادسا: يتوازى ذلك مع الحرص على تحقيق التنمية المستدامة لمزارعى التمور بدعمهم وتحقيق الإستفادة القصوى من زراعة النخيل.
سابعا: العمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة، مع تذليل أى معوقات أو إجراءات روتينية وذلك لإستثمار منتجات التمور ذات الجودة العالية.
ثامنا: تمتلك أسوان 2.2 مليون نخلة.
تاسعا:أهمية تفعيل الشراكة المجتمعية الهادفة لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى.
عاشرا: المشاركة فى تكثيف التوعية للمزارعيين بأهمية التمور لزيادة إنتاجها والحفاظ عليها .
حادي عشر: القيام بوضع الهوية البصرية على منتجات التمور الأسوانية لتكون براند تسويقى قوى على المستوى الدولى.
ثاني عشر: أسوان تتوافر فيها كافة المقومات الإقتصادية من بنية تحتية للإستثمار .
رابع عشر: وفى مقدمة المقومات الاقتصادية المنطقة اللوجستية العالمية بكركر ، لتكون نقطة إنطلاق حقيقة نحو الأسواق الأفريقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة