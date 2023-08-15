روضة السيدة 2.. 6 أفدنة تضم 9 عمارات سكنية على نسق القاهرة الفاطمية "صور"

كتب سيد الخلفاوى

اقترب صندوق التنمية الحضرية، بالتعاون مع محافظة القاهرة، من الانتهاء من الأعمال الإنشائية ب مشروع الروضة 2 الجارى تنفيذه بحى السيدة زينب بجوار ميدان أبو الريش، والذى يتم بناؤه ليكون بديلا لمنطقة الطيبى، ومن المقرر أن يعاد باقى السكان للمشروع مرة أخرى وطرح باقى الشقق للجمهور.

ويقع مشروع الروضة 2 في موقع استراتيجي في قلب القاهرة، على مساحة حوالي 6 فدان في حي السيدة زينب، ويعتبر حي السيدة زينب أحد الأحياء التاريخية العريقة في القاهرة، ويتميز بموقعه المميز في قلب المدينة، وقرب العديد من المعالم التاريخية والأثرية، مثل مسجد السيدة زينب وخان الخليلي وباب النصر.

ويتكون مشروع الروضة 2 من عدد 9 عمارات سكنية (أرضي + 5 أدوار متكررة) على طراز معماري مميز يتوافق مع النسق العمراني للقاهرة الفاطمية، تتميز العمارات بتصميمها الأنيق وواجهاتها الجميلة، بالإضافة إلى مساحاتها الواسعة التي تمنح السكان الراحة والخصوصية.

ويوفر مشروع الروضة 2 العديد من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات السكان:

ـ مبنى خدمي يضم محلات تجارية وصيدلية ومكتبة وحضانة.

ـ عدد من المحلات التجارية على شارع السد البراني.

ـ كيان إداري محترف لإدارة المشروع.

ـ شركات أمن ونظافة وصيانة للحفاظ على المشروع واستدامته.