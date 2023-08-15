دياب اللوح: لن يكون هناك أمن في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية

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أكد السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، أنه لن يكون هناك أمن واستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية حلا عادلا، وتطبيق مبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

وتوجه السفير دياب اللوح، خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحياة" الفضائية، لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، مساء اليوم الإثنين، باسم الدولة الفلسطينية، بالشكر والامتنان إلى القيادة المصرية على استضافة القمة المصرية الفلسطينية الأردنية، ولدورها في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والتحرير والعودة وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.

وأشار سفير فلسطين بالقاهرة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينكر السيادة الفلسطينية، مؤكدا أن القمة المصرية الفلسطينية الأردنية جاءت للتشاور ووضع آليات وخطط للتحرك لخدمة القضية الفلسطينية والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن القمة تأتي بغرض التشاور وتبادل الرؤى بين القادة في مصر والأردن وفلسطين بهدف وضع ليس فقط رؤية، وإنما صياغة آليات تحرك لمتابعة التطورات الراهنة في فلسطين والمنطقة والعالم وذلك بما يخدم القضية الفلسطينية والقضايا العربية وأيضا الاستقرار في المنطقة.

وأكمل السفير أن دولتي مصر والأردن تدعمان بشكل قوي وجاد رؤية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دول وشعوب المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن العلاقات التاريخية والشراكة القائمة الكاملة، والجغرافية القائمة بين مصر وفلسطين، وأيضا بين والأردن وفلسطين، تؤكد وجود مصلحة مصرية في إقامة دولة فلسطينية ومصلحة أردنية في إقامة دولة فلسطينية.

وشدد السفير دياب اللوح، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي مسئولياته وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والضغط الفاعل والجاد عليها لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أرضها والتي احتلت عام 1967.