دراسة تكشف عن مقدار ما تحتاجه فعليا للمشى يوميا

كتبت إيناس البنا

المشي هو وسيلة رائعة للحفاظ على صحتك العامة والعيش لفترة أطول، لكن كم عدد الخطوات التي يجب أن تتخذها يوميًا لتبدأ في رؤية فوائد المشي، تقول دراسة جديدة إنه كلما مشيت أكثر، كان ذلك أفضل، ولكن حتى إذا مشيت أقل من 5000 خطوة في اليوم، يمكن أن يساعد ذلك بشكل كبير في زيادة طول العمر.

وفقًا للدراسة المنشورة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية حسب موقع "healthsite"، فإن خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو أي سبب ينخفض ​​بشكل كبير مع كل 500 إلى 1000 خطوة إضافية تتخذها.

المشي على الأقل 2337 خطوة في اليوم يمكن أن يقلل من خطر الموت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ، بينما المشي 3967 خطوة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الوفاة لأي سبب. كلما زاد عدد الخطوات ، زادت الفوائد الصحية. بينما ارتبطت زيادة قدرها 500 خطوة في اليوم بانخفاض بنسبة 7٪ في الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن المشي 1000 خطوة إضافية يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض بنسبة 15٪ في خطر الوفاة لأي سبب.

تقول دراسة جديدة لا، مضيفة أنه يمكن تحقيق الفوائد من خلال المشي فقط 4000 خطوة يوميًا. متفاجئ؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته .

نتائج الدراسة

وفقًا لمراجعة بحثية جديدة حللت أكثر من 226000 شخص في جميع أنحاء العالم ، كانت 4000 خطوة كافية للبدء في تقليل مخاطر الوفاة المبكرة لأي سبب.

ووجدت الدراسة ، التي نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية ، أن زيادة الحركة توفر المزيد من الفوائد الصحية ، مضيفة أن كل 1000 خطوة إضافية في اليوم (تتجاوز 4000 إلى 20000 خطوة) مرتبطة بانخفاض خطر الموت المبكر بنسبة 15٪ تقريبًا. علاوة على ذلك، ارتبطت الزيادة إلى 500 خطوة بانخفاض معدل وفيات القلب والأوعية الدموية بنسبة 7٪.

خلص فريق من جامعة لودز الطبية في بولندا وكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة إلى أن المرء يحتاج على الأقل 3967 خطوة يوميًا لتقليل خطر الوفاة "من كل سبب" و 2337 خطوة يوميًا لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. الأمراض (CVDs).

وأشار البحث إلى أن أكبر المستفيدين في الدراسة هم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ، والذين شهدوا انخفاضًا بنسبة 42 ٪ في مخاطر الوفاة عندما ساروا ما بين 6 إلى 10 آلاف خطوة يوميًا. أولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا شهدوا انخفاضًا بنسبة 49٪ عند المشي ما بين 7 إلى 13 ألف خطوة يوميًا.

لماذا النشاط البدني مهم

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعد الخمول البدني أحد عوامل الخطر الرئيسية للأمراض غير المعدية (NCDs) والوفاة في جميع أنحاء العالم، واحد من كل أربعة بالغين و 81٪ من المراهقين لا يمارسون نشاطًا بدنيًا كافيًا، وفقًا لتقارير هيئة الصحة العالمية، مضيفة أنه يمكن منع ما يقدر بنحو أربعة إلى خمسة ملايين حالة وفاة سنويًا إذا كان سكان العالم أكثر نشاطًا.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يفيد بها النشاط البدني صحتك ورفاهيتك بشكل عام:

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية حيث أن التمارين الرياضية تقوي القلب وتعزز كفاءة الدورة الدموية

تقليل خطر الإصابة بالسمنة لأن النشاط البدني يحرق السعرات الحرارية ويزيد من عملية التمثيل الغذائي

تعزيز القوة العضلية والقدرة على التحمل

تحسين الصحة العقلية

ارتفاع كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام

مرونة وتوازن أفضل

تحسين جودة النوم ومستويات الطاقة الإجمالية

نظام مناعة صحي

تحسين الوظيفة المعرفية وصحة الدماغ

كيف تزيد من خطواتك يومياً



ليس من الصعب أو المعقد أن تدمج المزيد من الخطوات في روتينك. فيما يلي بعض الاستراتيجيات البسيطة لمساعدتك على زيادة عدد خطواتك اليومية:

خذ استراحات المشي بين العمل:



اضبط مؤقتًا لتذكير نفسك بالمشي لمسافات قصيرة طوال اليوم ، حتى لو كانت بضع دقائق فقط. قف وتمدد وتجول في مكان عملك أو منزلك.

استخدم السلالم:



لا تستخدم المصعد دائمًا ، بدلاً من ذلك ، اختر السلالم كلما أمكن ذلك. يعد صعود السلالم طريقة فعالة لزيادة عدد خطواتك وإشراك عضلات ساقيك.

المشي لمسافات قصيرة:



للمهام أو الرحلات القصيرة ، لا تقود السيارة أو تركب الدراجة ، بل فكر في المشي أو ركوب الدراجات.

المشي أثناء الحديث:



بدلاً من الجلوس لتلقي المكالمات الهاتفية ، تجول أثناء التحدث. يمكن أن يضيف هذا عددًا كبيرًا من الخطوات بمرور الوقت.

المشي مع حيواناتك الأليفة:



إذا كان لديك حيوان أليف ، اصطحبه للمشي لفترة أطول أو أكثر. إنه فوز لكليكما.

جدول جولات المشي:



خصص أوقاتًا محددة للمشي أو النشاط البدني في جدولك اليومي، يمكن أن يساعد التعامل معها على أنها موعد في ضمان تخصيص وقت لها.