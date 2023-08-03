اليوم السابع
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كيف يساعد المشى وتمارين اليوجا في تخفيف آلام الظهر؟

الخميس، 03 أغسطس 2023 01:00 م
كيف يساعد المشى وتمارين اليوجا في تخفيف آلام الظهر؟
كتبت حسام الشوقيري

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تؤدي التمارين الرياضية إلى إفراز مادة الإندورفين، وهي مسكنات الألم الطبيعية في الدماغ ، وتساعد على إرخاء العضلات المتوترة، يمكن أن تؤدي الوضعية السيئة إلى آلام أسفل الظهر وعندما تضرب آلام الظهر ، قد يكون من الصعب النهوض والتحرك. ولكن يمكن للنزهة السريعة أو اليوجا أو التمارين الرياضية المائية أو التمارين الرياضية أو السباحة أو غيرها من الأنشطة منخفضة التأثير أن تخفف من آلام الظهر. وفقا لما نشره موقع healthifyme 
 
تساعد الأنواع التالية من التمارين في علاج آلام أسفل الظهر مثل:

المشي او الجري

هذه طرق منخفضة التكلفة لتحسين الصحة وقوة العضلات. لذلك لا تؤجله بعد الآن ؛ ابدأ روتين المشي اليومي ، إما بمفردك أو مع أحبائك.

سباحة

قد يوصى بالسباحة لتقوية الظهر لأن الماء يدعم العضلات. كانت هناك دراسات قليلة حول فعاليته في علاج آلام أسفل الظهر.  

يوجا

اليوجا هي علاج للعقل والجسم يوصى به كثيرًا ليس فقط لعلاج الألم ولكن أيضًا للتوتر المصاحب له. يمكن للوضعيات الصحيحة الاسترخاء وتقوية جسمك.
 
حتى بضع دقائق من ممارسة اليوجا يوميًا يمكن أن تساعدك على أن تصبح أكثر وعيًا بجسمك. سيساعدك هذا في تحديد المناطق التي تكون فيها متوترة وتوجد فيها اختلالات. يمكن استخدام هذا الوعي لإعادة التوازن والمواءمة بينكما. 

تمارين الاستقرار الأساسية

تساعد هذه التمارين في تحسين تنسيق وتنشيط عضلات الجذع. قد تساعد هذه في تقليل الألم والتوتر وتشنجات العضلات ، وكذلك تحسين تصلب الجذع.

تمارين الأيروبيك

قد تؤدي التمارين الهوائية بانتظام إلى تحسين الوظيفة البدنية وتحمل العضلات والألم والصحة العقلية. يمكن أن تكون شدة التمرين عالية أو متوسطة أو منخفضة.
 
 
 

تمارين الأيروبيك

العضلات

تصلب الجذع



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