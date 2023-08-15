تعرف على الفرق بين أعراض الارتجاع المريئي والنوبات القلبية

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن يتسبب مرض الارتجاع المعدي المريئي ،(GERD) ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل القرحة والتشنجات العضلية في المريء ونوبة المرارة والتهاب البنكرياس، في حدوث ألم في الصدر وأعراض أخرى تحاكي أعراض النوبة القلبية أو الذبحة الصدرية، وهي نوع ساحق من ألم الصدر، بسبب انخفاض تدفق الدم إلى القلب، ويقول بعض الأشخاص الذين يعانون من الذبحة الصدرية إن الأمر يبدو وكأن فيلًا يجلس على صدرهم، وفقًا لما نشره موقع health

كيف تحدد الفرق

إذا كانت المشكلة متعلقة بالقلب، فمن المحتمل أن تشعر بضيق أو حرقة أو ضغط في صدرك، غالبًا ما يتفاقم هذا الألم بسبب ممارسة الرياضة أو الضغط العاطفي الشديد. قد ينتشر إلى الظهر أو الرقبة أو الفك أو الذراعين، وغالبًا ما يرتبط بـ

التعرق

دوخة

غثيان

صعوبة في التنفس

نبض غير منتظم

من المرجح أيضًا أن يكون الجاني مرتبطًا بالقلب إذا كان لديك عوامل خطر بما في ذلك مرض السكري أو التدخين أو السمنة أو ارتفاع الكوليسترول أو تاريخ عائلي من أمراض القلب، يلعب العمر دورًا، مرض القلب أكثر شيوعًا عند الرجال فوق سن 45 والنساء فوق سن 55.

ألم بعد تناول بعض الأطعمة

إذا كانت المشكلة متعلقة بالجهاز الهضمي ، مثل الارتجاع المعدي المريئي ، فغالبًا ما يكون ألمًا حادًا قد ينتج عن تناول وجبة دهنية أو حارة ويتأثر بالتغيير في الوضع. سيزداد الألم سوءًا عند الاستلقاء أو الانحناء، قد يصعد حمض المعدة إلى المريء ويمكن أن يترك طعمًا حامضًا في فمك.