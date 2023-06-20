كيف يتسبب ارتجاع الحمض فى ضيق التنفس؟

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن يسبب ارتجاع الحمض ضيقًا في التنفس عندما يعود حمض المعدة إلى المريء. هذا عرض شائع لمرض الجزر المعدي المريئي (GERD). تشمل أعراض الارتجاع المعدي المريئي الصفير والسعال وضيق التنفس ، المعروف أيضًا باسم ضيق التنفس ، وفقا لما نشره موقع helpguide

ويربط معظم الناس بين ارتجاع المريء وضيق الصدر أو حرقة المعدة أو الإحساس بالحرقان في الحلق. ومع ذلك ، يمكن أن تحدث صعوبات في التنفس ، بما في ذلك أعراض الربو الخطيرة ، مع تشخيص الارتجاع الحمضي.

ويمكن أن يسبب ارتجاع الحمض والارتجاع المعدي المريئي ضيقًا في التنفس. وتشير الأبحاث إلى أن الارتجاع المعدي المريئي غالبًا ما يكون سببًا أساسيًا وغير معروف في بعض الأحيان للربو ومشاكل التنفس الأخرى، وعندما يمر حمض المعدة عبر المريء ، يمكن أن يدخل الرئتين والحلق. مما يهيّج تلك المناطق ويؤدي إلى مشاكل في التنفس منها:

التهاب الرئة

إذا تم استنشاق الحمض في الرئتين ، فقد يتسبب ذلك في حدوث التهاب أو تضيق في الشعب الهوائية ، مما يؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي .

تهيج الجهاز التنفسي العلوي

إذا كان الحمض يسبب تهيجًا للجهاز التنفسي العلوي، بما في ذلك الحلق ، فقد تصاب بالتنقيط الأنفي الخلفي واحتقان الصدر والسعال

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الارتجاع المعدي المريئي إلى ظهور أعراض الربو للأشخاص الذين يعانون من كلتا الحالتين.

ومع الربو والارتجاع المعدي المريئي ، قد تؤثر الحالتان الصحيتان المميزتان على بعضهما البعض. قد تحتاج كلتا الحالتين إلى العلاج، وهما يشتركان في المخاطر المتعلقة ببعض العوامل الصحية ونمط الحياة مثل السمنة أو تاريخ من التدخين .

ويمكن أن يؤدي الربو إلى زيادة احتمالية ارتجاع الحمض لأنه يؤدي إلى إرخاء "الصمام" الذي يمنع أحماض المعدة من غسل المريء احتياطيًا ، والذي يُطلق عليه اسم العضلة العاصرة للمريء السفلية.

يمكن لأدوية الربو، وخاصة الثيوفيلين ، أن تساهم أيضًا في ظهور أعراض الارتجاع المعدي المريئي. إنه دواء شائع ولكن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قد يتجنب استخدامه إذا كان لديك أيضًا تشخيص مرض ارتجاع المريء، ويمكن أن يساهم الارتجاع المعدي المريئي أيضًا في مشاكل التنفس في الربو بسبب تهيج المسالك الهوائية الناتج عن أحماض المعدة.