اليونان تطلب 5 مليارات يورو زيادة من صندوق الإعاشات بالمفوضية الأوروبية

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت الحكومة اليونانية، تقديم طلب إلى المفوضية الأوروبية، لإتاحة قروض إضافية بقيمة 5 مليارات يورو إضافية من صندوق الإعاشات، لدعم الإصلاحات والاستثمارات المحددة فى خطط التعافى والقدرة على الصمود للدول الأعضاء، بقيمة خمسة مليارات يورو، بموجب خطة "إعادة طاقة أوروبا" حيث من المتوقع في نهاية شهر أغسطس، أن يقدم نائب وزير الاقتصاد الوطني المسؤول ، نيكوس باباثاناسي ، إلى المفوضية اقتراح مراجعة "اليونان 2.0".

وإذا تمت الموافقة على الطلب ذي الصلة، سيرتفع المبلغ الإجمالي المنسوب لليونان إلى 36 مليار يورو ، من 31.16 مليار يورو اليوم، وتعد المراجعة خطوة أساسية حتى تتمكن الحكومة من المضي قدمًا فورًا في تقديم طلب الدفع الرابع البالغ 1.72 مليار يورو.

و سيشمل طلب المراجعة أيضًا تخفيض الحد الأقصى للمساهمة المالية لليونان بمقدار 339 مليون يورو ، كما هو متوقع بسبب الزيادة الأكبر من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، في حين قد يتم اقتراح تعديلات ضرورية للغاية على الإجراءات ، بسبب الصعوبات الموضوعية .

وفيما يتعلق بصندوق REPowerEU الجديد ، يشار إلى أنه نظرًا لأزمة الطاقة الدولية والجهود المبذولة لخفض تكاليف الطاقة وتنويع مصادر الطاقة ، تعتبر الإجراءات الجديدة ضرورية لتسريع تحول الطاقة ، والذي يعد أيضًا أحد الركائز الأساسية.

جدير بالذكر أن REPowerEU هي خطة المفوضية الأوروبية لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفورى الروسى قبل عام 2030 ، فى ضوء الهجوم الروسي لأوكرانيا، وتهدف الخطة لتوفير الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة اليونانية.