وذكر البنك- في بيان، اليوم- أنه من المتوقع أن تحشد حزمة التمويل الجديدة المستهدفة ما يصل إلى 115 مليار يورو من الاستثمارات الجديدة بحلول عام 2027.

ويأتي هذا الإجراء ليضاف إلى الدعم القوي الذي تقدمه مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي لقطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ متوسط ​​التمويل حوالي 10 مليار يورو سنويًا على مدار العقد الماضي.

وقال رئيس مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير- في بيان، اليوم: "هذه الحرب المروعة وابتزاز روسيا لإمدادات الغاز أكدا أن اعتمادنا على الوقود الأحفوري يمثل نقطة ضعف أمنية خطيرة، وحان الوقت لإنهاء هذه التبعية، إن بنك الاستثمار الأوروبي مصمم على تعبئة النطاق الكامل لموارده المالية لدعم الجهد المشترك، والعمل مع القطاع الخاص لتعظيم تأثير استثماراتنا".

وبدورها.. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "أرحب بتعزيز بنك الاستثمار الأوروبي المالي لخطة (REPowerEU)، بالإضافة إلى 300 مليار يورو من الأموال المتاحة بالفعل، مع حزمة (EIB) اليوم، يمكننا أن نذهب بشكل أسرع نحو تنظيف نظام الطاقة في أوروبا وإنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي، ستساعدنا مساهمة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في ضمان أمن الطاقة لدينا وتحقيق أهداف المناخ لعام 2030".

وسيركز التمويل الإضافي لمجموعة "EIB" على تحسين أمن الطاقة في أوروبا على المدى المتوسط ​​وتجنب صدمات العرض المستقبلية، وقد يؤدي دعم بنك الاستثمار الأوروبي لبعض المشاريع إلى انخفاض الطلب على الغاز بالفعل في عام 2023.

وتبعت هذه الحزمة قرار مجلس الإدارة بالموافقة على 5.5 مليار يورو لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والعمل المناخي، بما في ذلك طاقة الرياح الجديدة في دول البلطيق، وتحديث شبكات النقل في بولندا وإسبانيا.



وبالإضافة إلى زيادة حجم إقراض الطاقة ستصبح قروض بنك الاستثمار الأوروبي لقطاع الطاقة أكثر جاذبية، وسيصل سقف التمويل المشترك إلى 75% للمشاريع المساهمة في أهداف "REPowerEU"، ارتفاعًا من حد 50% النموذجي لبنك الاستثمار الأوروبي لكل مشروع.

واعتمدت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي خارطة طريق بنك المناخ لتنفيذ أجندتها الطموحة بمبلغ تريليون يورو من استثمارات العمل المناخي والاستدامة البيئية حتى عام 2030 ولتقديم أكثر من 50% من تمويله للعمل المناخي والاستدامة البيئية بحلول عام 2025 كجزء من خارطة الطريق، وتمت مواءمة جميع عمليات مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي الجديدة مع أهداف ومبادئ اتفاقية باريس منذ بداية عام 2021.