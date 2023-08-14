اليونان تعتقل 105 من مشجعي كرة القدم أحدثوا فوضى أودت بحياة شخص

كتبت: هناء أبو العز

أصدرت السلطات اليونانية، أوامر باحتجاز جميع مشجعي كرة القدم البالغ عددهم 105 الذين يُشتبه في تورطهم في اشتباكات واسعة النطاق في العاصمة اليونانية، والتي انتهت بمقتل أحد أنصار فريق أيك أثينا البالغ من العمر 29 عامًا، لحين محاكمتهم.

ونفى المواطنون الكروات البالغ عددهم 102 وثلاثة يونانيون أي ذنب في حادث الطعن القاتل لميشاليس كاتسوريس ، إلا أن الشرطة قالت إنه توفي متأثرا بجراحه وأصيب 10 آخرون عندما هاجم عشرات من الجماهير الكرواتية الذين كانوا يستخدمون هراوات خشبية ومضارب معدنية المارة خارج ملعب أوباب .

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، مباراة في تصفيات دوري أبطال أوروبا بين AEK ودينامو زغرب ، والتي كان من المقرر إقامتها الأسبوع الماضي ، بسبب العنف.

ووجه المدعون اتهامات شاملة، ما مجموعه 11 ، على 105 مشجع، أربع من التهم جنايات ، بما في ذلك القتل العمد مع سبق الإصرار والانتماء إلى منظمة إجرامية ، والباقي جنح، وسيتم تفريق المشتبه بهم بين عدة سجون في جميع أنحاء البلاد.

وسيلتقي رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، ألكسندر تشيفرين ، برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس صباح الأربعاء، وسيلتقي الطرفان بعد ذلك مع الوزراء ورئيس الاتحاد اليوناني لكرة القدم وأصحاب أكبر أربعة أندية لكرة القدم - AEK و Olympiakos و Panathinaikos و PAOK Thessaloniki.

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء بين مانشستر سيتي وإشبيلية في ملعب أولمبياكوس بالقرب من بيرايوس.