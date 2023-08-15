وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ17 لتأسيس ولاية جلمدج.

وأوضح محمود أنه في المرحلة الأولى من العمليات العسكرية تم تحرير العديد من المناطق في ولايتي هيرشبيلى وجلمدججل، مشيرا إلى أن أهالي ولاية غلمدغ لعبوا دورا كبيرا في عمليات تحرير البلاد من الإرهابيين.

وأشاد بدور الجيش الصومالى والمقاومة الشعبية في تحرير العديد من المناطق من المليشيات الإرهابية.. مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الرامية للقضاء على المليشيات الإرهابية ستنطلق قريبا في ولايتي جوبالاند وجنوب الغرب حتى يتسنى لإدارة الولايتين الانتقال للعمل في المقرات الرئيسية بدلا من المؤقتة.