التضخم في نيجيريا يكسر حاجز 24 % بنهاية يوليو الماضي

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ارتفعت معدلات التضخم في نيجيريا بواقع 29ر1 % على أساس شهري خلال شهر يوليو الماضي مسجلة 08ر24 % وذلك مقابل تضخم نسبته 79ر22% شهدته نيجيريا خلال يونيو 2023.

ووفق بيان صادر عن مكتب الإحصاء الوطني النيجيري جاء مستوى التضخم في يوليو الماضي مفاجئا لتقديرات خبراء المكتب الذين توقعوا ألا يتعدى التضخم في يوليو الماضي حاجز 23 % .

ويعد ارتفاع التضخم المسجل في يوليو الماضي هو الارتفاع الثالث على التوالي في معدلات التضخم في نيجيريا منذ ديسمبر 2022 الذي بلغت فيه نسبة التضخم 34ر21 % .

وكانت أسعار السلع الغذائية هي العامل الأساسي لارتفاع مستوى التضخم في يوليو الماضي في نيجيريا حيث ارتفعت أسعار الغذاء خلال الشهر بنسبة 98ر26 % على أساس سنوي – أي مقارنة بمعدلات التضخم السعري لها المسجلة في يوليو 2022 – واستنادا إلى ذلك لا يستبعد المحللون إقدام بنك نيجيريا المركزي على رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 75ر18 % قبل نهاية شهر أغطس الجاري.