إضافة 8 أنواع مكسرات لنظامك الغذائى تساعد فى إنقاص الوزن وحرق الدهون

كتبت ميرفت رشاد

يعتقد أن تناول المكسرات ، التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، يمكن أن يزيد وزنك، على العكس من ذلك ، تحتوي المكسرات على الكثيرمن العناصرالغذائية المفيدة للجسم، وإليك فوائد المكسرات المقترحة لفقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

8 حبات من المكسرات قد تساعدك بالفعل على إنقاص الوزن:



1. عين الجمل



نظرًا لاحتوائه على الدهون المتعددة غير المشبعة والبروتين ، يعد عين الجمل من بين أفضل المكسرات لفقدان الوزن، مع الأخذ في الاعتبار أنها تحتوي على كل من أحماض أوميجا 6 وأوميجا 3 الدهنية ، وهي دهون متعددة غير مشبعة مفيدة للجسم، بالإضافة إلى أنها تحتوي على حمض ألفا لينوليك ، وهو أمر رائع لتسريع فقدان الدهون وتحسين صحة القلب.

2. اللوز



وفقًا للدراسات التي أُجريت على اللوز ووزن الجسم ، حتى الاستهلاك اليومي للحصص التي تتجاوز 400 سعرة حرارية لا يؤدي إلى زيادة الوزن، قد يساعد اللوز في زيادة كمية الدهون التي يتم التخلص منها عند اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ، فقد ثبت أن تناول اللوز بدلاً من تناول وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات المكررة يؤدي إلى تكوين أفضل للجسم.

3. الفستق



يساعد الفستق في خفض مستويات السكر في الدم وضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، وفقًا للبحث ارتبط استهلاك الفستق أيضًا بانخفاض الالتهاب ومستويات الكوليسترول الأفضل، يمكن أن يساعدك في هذا استهلاك 25-84 جرامًا من الفستق يوميًا .

4. الفول السوداني



عند مقارنة الفول السوداني بالمكسرات الأخرى ، ستلاحظ أن الفول السوداني يحتوي عادةً على سعرات حرارية أقل، و الكثير من البروتين النباتي ، مما يساعدك على الشعور بالشبع بسرعة أكبر، على الرغم من احتوائه على الكثير من البروتين ، إلا أنه من المهم تجنب الإفراط في تناوله لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية.

5. جوز البقان



مضادات الأكسدة والبوليفينول ، وهي مواد كيميائية نباتية مفيدة ذات خصائص مضادة للالتهابات ، متوفرة بكثرة في البقان ، فإن إضافة البقان إلى نظامك الغذائي خمس مرات على الأقل في الأسبوع يساعد على خفض مستويات الكوليسترول عند القيام به في سياق نظام غذائي صحي للقلب.

6. الكاجو



الدهون غير المشبعة ، والتي توجد بكثرة في الكاجو ويعتقد أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك ، فهي منخفضة السكر وغنية بالبروتين والألياف، يساعد في إنقاص الوزن نتيجة لذلك، توجد نفس كمية البروتين الموجودة في اللحوم أيضًا في الكاجو ، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن.

7. البندق



يسرع البندق عملية توليد الحرارة ، يمكن أن يساعدك تضمين البندق في نظامك الغذائي في التخلص من الوزن الزائد.

8. الصنوبر



الصنوبر مفيد لخسارة الوزن لأنه يفرز هرمونات تقلل الجوع وبالتالي ، لن تأكل أكثر مما يتطلبه جسمك ، مما يمنع الإفراط في الأكل، بالإضافة إلى ذلك ، فهي تحتوي على الزنك والفوسفور ، وكلاهما يساعد في عملية التمثيل الغذائي.