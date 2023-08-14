اليوم السابع
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بعد مرور عام على تولى حسن شحاتة حقيبة الوزارة..

وزارة العمل: دعم مستمر للعمالة غير المنتظمة وذوي الهمم.. إنفوجراف

الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:09 م
وزارة العمل: دعم مستمر للعمالة غير المنتظمة وذوي الهمم.. إنفوجراف وزارة العمل - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أصدرت وزارة العمل اليوم الإثنين "إنفوجرافاً" يَرصُد بالأرقام أبرز الأنشطة، خلال عام، وذلك بمُناسبة مرور سنة على تولى وزير العمل حسن شحاتة حقيبة "العمل"، وتأديته- فى مثل هذا اليوم- اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. حيث حرص وزير العمل منذ تولي" حقيبة العمل "على إطلاق توجيهات مباشرة إلى جميع العاملين بالديوان العام،والإدارات المركزية، ومديرى المديريات،بتفعيل وترسيخ ثقافة الثقة بين المواطن والوزارة ،من خلال التعامل بمصداقية فى تقديم الخدمات للمواطنين

 

ويرصد الإنفوجراف الدور الذى لعبته الوزارة خلال هذا العام- فى الفترة من 14 أغسطس 2022،وحتى 14 أغسطس 2023- فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى المشاركة فى تخفيض نسبة البطالة،وتقديم الرعاية والحماية للعمال للمصريين بالخارج، ودعم العمالة غير المنتظمة ،ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل، والتعاون مع شركاء التنمية فى الداخل والخارج لتعزيز علاقات العمل، والتركيز على ملف تدريب الشباب على مهن يحتاجها "السوق".

 
كما لعبت الوزارة دوراً في المحافل العربية والدولية ،وهو ما شهدت به منظمة العمل الدولية لعام 2023 بعدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية ..أرقام ومعلومات مباشرة وموجزة يرصدها "الإنفوجراف" في كافة ملفات وقضايا العمل.
 
 
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وزارة العمل

فرص عمل

ذوى الهمم

العمالة غير المنتظمة

حسن شحاتة



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