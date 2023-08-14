تناول المكسرات بشكل يومى يساعد فى التخلص من زيادة الوزن

كتبت رانيا عامر

أفادت إحدى الدراسات الحديثة بأهمية تناول المكسرات باستمرار يوميًا خاصة مع تقدم السن لما تحتويه من فوائد صحية كثيرة منها تقليل الوزن الزائد الذي يسبب عواقب صحية بالغة الخطورة، حيث تستخدم المكسرات بدل الوجبات الخفيفة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين الذين يتناولون المكسرات يوميًا، يكتسبون وزنًا أقل، وكانوا أقل عرضة للإصابة بالسمنة، وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

وأوضح الأطباء أن المكسرات بمثابة وجبة خفيفة لكبار السن تبطئ من زيادة السمنة المرتبطة بتقدم العمر، مشيرين إلى أن مضغ المكسرات يستغرق جهدا أكبر من تناول الوجبات السريعة، فضلاً عن أن المستوى العالي من الألياف بداخلها يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول.

وتعرف المكسرات بأنها غنية بالدهون الصحية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن والألياف، ولا تعد جيدة عادة للتحكم في الوزن لأنها كثيفة السعرات الحرارية. لكن الأدلة الجديدة تشير إلى أنها تجنب الجوع وتزيد من كمية الدهون التي تفرز، وبالتالي فإن ذلك قد يساعد على عدم الإصابة بالسمنة.

وتوصلت النتائج إلى أن ازدياد استهلاك أي نوع من أنواع الجوز يرتبط بزيادة الوزن على المدى البعيد وتقليل خطر الإصابة بالسمنة.وأكدت نتائج الدراسة أن تناول المكسرات يوميا، من أي نوع، مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 23%.