اعرف الدهون الصحية المفيدة للقلب والأوعية الدموية.. منها المكسرات

كتبت ميرفت رشاد

يمكن للدهون غير المشبعة أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية ، وإليك الدهون الصحية للقلب التي يمكنك دمجها في نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".

الدهون غير المشبعة:

يمكن للدهون الصحية للقلب مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة أن تساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، يمكن أن تساعد هذه الدهون في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL (الضار) وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عند تناولها باعتدال، مثل الأفوكادو.

أحماض أوميجا 3 الدهنية:

ثبت أن دهون أوميجا 3 الموجودة في بذور الكتان وبذور الشيا والجوز تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

المكسرات والبذور:

إن دمج المكسرات والبذور ، مثل اللوز وعين الجمل وبذور الكتان وبذور الشيا ، في نظامك الغذائي يمكن أن يوفر دهونًا صحية للقلب

زيت الزيتون:

زيت الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب، لقد ارتبط بانخفاض مستويات الكوليسترول LDL وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عند استخدامه بدلاً من الدهون المشبعة مثل الزبدة أو السمن النباتي.

الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من الكاكاو (70٪ أو أعلى) على الدهون الصحية للقلب ومضادات الأكسدة والفلافونويد، ارتبط استهلاك كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة بتحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.