العلاج بالروائح.. 10 فوائد لزيت النعناع منها تخفيف الصداع وآلام العضلات

كتبت ميرفت رشاد

العلاج بالروائح هو ممارسة علاجية شاملة تستخدم مستخلصات نباتية طبيعية (زيوت أساسية) لتعزيز الرفاهية الجسدية والعقلية والعاطفية، يتضمن استنشاق أو تطبيق هذه الزيوت العطرية موضعيًا لتحفيز الاستجابات المختلفة في الجسم والعقل، زيت النعناع هو نوع من الزيوت الأساسية المشتقة من نبات النعناع، والمعروف علميًا باسم Mentha piperita ويتم استخلاصه من خلال عملية التقطير بالبخار من أوراق النبات المزهرة، يشتهر زيت النعناع برائحته القوية المنعشة والعديد من الخصائص العلاجية.

يشيع استخدامه في العلاج بالروائح للتخفيف من الصداع وآلام العضلات والاحتقان ومشاكل الجهاز الهضمي، يمكن استخدام زيت النعناع موضعيًا أو توزيعه أو تناوله بكميات صغيرة، ولكن من المهم تخفيفه بشكل صحيح وتوخي الحذر لأنه شديد التركيز، وإليك الفوائد العديدة لاستخدام زيت النعناع، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

10 فوائد لزيت النعناع

1. يخفف الصداع

ثبت أن زيت النعناع يساعد في تخفيف صداع التوتر والصداع النصفي بسبب خصائصه المبردة والمسكنة.

2. يحسن الهضم

يستخدم زيت النعناع تقليديا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخ والغازات، يمكن أن يساعد في استرخاء عضلات الجهاز الهضمي ، وتعزيز الهضم بشكل أفضل.

3. يقلل من الغثيان

وجد أن زيت النعناع فعال في الحد من أعراض الغثيان والقيء ، مما يجعله علاجًا طبيعيًا رائعًا لغثيان الصباح أو دوار الحركة.

4. يهدئ آلام العضلات

زيت النعناع له تأثير تبريد يمكن أن يساعد في تهدئة آلام العضلات وتقليل آلام العضلات، يمكن وضعه موضعياً أو إضافته إلى ماء الاستحمام لتجربة الاسترخاء وتسكين الآلام.

5. يعزز الطاقة والوضوح العقلي

يمكن للرائحة المنعشة لزيت النعناع أن توفر دفعة فورية للطاقة وتحسن الوضوح الذهني والتركيز، يمكن استخدامه عطريًا أو استنشاقه مباشرة من الزجاجة للحصول على نتائج سريعة.

6. يخفف احتقان الجيوب الأنفية

يحتوي زيت النعناع على خصائص مزيلة للاحتقان يمكن أن تساعد في تنظيف الجيوب الأنفية وتخفيف احتقان الأنف، يمكن استنشاقه أو استخدامه في استنشاق البخار لتوفير الراحة.

7. يصد الحشرات

زيت النعناع طارد طبيعي للحشرات ويمكن استخدامه لإبعاد البعوض والنمل والحشرات الأخرى، يمكن خلطها بالماء ورشها حول المنزل أو وضعها موضعياً على الجلد.

8. يحسن صحة الجهاز التنفسي

يمكن أن يساعد زيت النعناع في تهدئة وفتح الشعب الهوائية ، مما يجعله مفيدًا لأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والحساسية.

9. يعزز صحة الشعر وفروة الرأس

يحتوي زيت النعناع على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات يمكن أن تساعد في منع وعلاج قشرة الرأس والتهاب فروة الرأس وتساقط الشعر، يمكن إضافته إلى الشامبو أو استخدامه في قناع الشعر.

10. يحسن المزاج ويقلل من التوتر

زيت النعناع له رائحة منعشة ورائعة يمكن أن تساعد في تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر والقلق، يمكن استخدامه عطريًا للحصول على تأثير مهدئ.