الرئيس السيسي يهنئ جمهورية الكونغو بمناسبة العيد القومي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس دينيس ساسونجيسو رئيس جمهورية الكونغو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
وأوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصارى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الكونغو بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
مشاركة
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس دينيس ساسونجيسو رئيس جمهورية الكونغو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
وأوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصارى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الكونغو بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة