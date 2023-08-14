اليوم السابع
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الإثنين، 14 أغسطس 2023 05:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الرئيس السيسي يهنئ جمهورية الكونغو بمناسبة العيد القومي

الإثنين، 14 أغسطس 2023 04:03 م
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية الكونغو بمناسبة العيد القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس دينيس ساسونجيسو رئيس جمهورية الكونغو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.


وأوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصارى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الكونغو بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

الكونغو



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