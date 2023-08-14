أخبار مصر.. القمة الثلاثية بالعلمين تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت اليوم بمدينة العلمين الجديدة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
قادة مصر والأردن وفلسطين: حل قضية فلسطين وتحقيق السلام ضرورة إقليمية ودولية
أعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت اليوم بمدينة العلمين الجديد؛ حيث استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في قمة ثلاثية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في العلمين اليوم 14 أغسطس وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
الرئيس السيسى وعاهل الأردن يؤكدان دعمهما لـ"أبو مازن" فى الدفاع عن مصالح الفلسطينيين
أعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت اليوم بمدينة العلمين الجديد.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
الحكومة: إجمالى تمويل المشروع القومى للبتلو بلغ حتى الآن نحو 8 مليارات جنيه
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة الجهود الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية.
واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع البتلو، المُخصص لصغار المُرَبِين، حيث أشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتوسع في هذا المشروع، مع توفير تمويل ميسر بفائدة 5%، وتنفيذ حزمة حوافز لدعم صغار المُربين وتشجيعهم على المُشاركة والتوسع ضمن أنشطة ومجالات هذا المشروع القومي، لما لذلك من مردود عالٍ على توفير الاحتياجات المحلية من اللحوم، وضبط الأسعار ومنع الاحتكار، لافتاً إلى أن حجم إجمالي تمويل المشروع القومي للبتلو بلغ حتى الآن نحو 8 مليارات جنيه.
250 درجة حدا أدنى للعلمي و238 للأدبي بتنسيق المرحلة الثانية وتبدأ غدا
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات، كالتالى: الشعبة العلمية 250 درجة و238 درجة 58.5% لطلاب الشعبة الأدبية، على أن يبدأ التسجيل للمرحلة الثانية غدا الثلاثاء 15 أغسطس.
فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية غدا
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أنه تقرر فتح باب التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثانية
اعتبارا من غد الثلاثاء 15 أغسطس ولمدة 5 أيام لتنتهى يوم 19 أغسطس الجارى.
معلومات الوزراء: مصر 34 عالميا بمؤشر حقوق الطفل الصادر عن kidsrights
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موقف مصر وترتيبها في مؤشر حقوق الطفل الصادر عام 2023 عن مؤسسة “kidsrights”، والذي أظهر تقدم ترتيب مصر 4 مراكز، حيث حصلت على المركز الـ 34 من بين 193 دولة عام 2023، مقارنة بالمركز 38 من بين 185 دولة عام 2022، كما حصلت على المركز الرابع عربيًّا خلال عام 2023.
وزير التعليم يؤكد تبنى فكرة إنشاء نماذج مبانٍ مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
والتعليم، تبنى فكرة إنشاء نماذج لمباني مدرسية صغيرة ذات تكاليف منخفضة وقليلة لتلبية الطلب ورفع نسب الإتاحة والقيد لطلاب المدارس الملتحقين وأيضا خفض نسبة الكثافة الطلابية فى المناطق ذات الكثافة الطلابية المرتفعة، موضحا أن فكرة إنشاء مبانى مدرسية صغيرة جاءت نتيجة المناقشات التى دارت أثناء عرض استراتيجية تطوير التعليم للحوار المجتمعى.
غلق باب التحويل الإلكترونى بين المدارس فى الجيزة غدا
تغلق مديرية التربية والتعليم بالجيزة، غد الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 باب التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023/2024.
استمرار تحسن الأحوال الجوية غدا وسحب منخفضة والعظمى بالقاهرة 33 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار التحسن فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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