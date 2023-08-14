الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، استمرار التحسن في حالة الطقس حتي مطلع الأسبوع المقبل، حيث يستمر نشاط الرياح على معظم الأنحاء لتسود أجواء منعشة ليلا وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار.

كما تتكون السحب المنخفضة على مختلف الأنحاء، حيث تحد من تأثير أشعة الشمس، كما يؤدي نشاط الرياح إلى ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط لتتجاوز 2 متر في بعض الشواطئ، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة على القاهرة ما بين 33 : 34 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار التحسن فى الأحوال الجوية ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 27 درجة.