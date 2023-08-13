ماذا تعرف عن طرق قياس نسبة الدهون فى الجسم؟

كتب – حسام الشقويرى

تشير نسبة الدهون فى الجسم إلى مقدار الدهون الذي يشكل وزن الجسم بالكامل، وكلما زادت كتلة العضلات الهزيلة في جسمك، انخفضت نسبة الدهون، وهناك عدة طرق يمكنك من خلالها معرفة النسبة المئوية للدهون في الجسم، وفقًا لما نشره موقع healthifyme

فيما يلي بعض الطرق الأكثر شيوعًا لقياس دهون الجسم:

1 - كاليبر سكينفولد

يقيس سمك الدهون تحت الجلد - الدهون الموجودة تحت الجلد ، في نقاط مختلفة من جسمك. إنها واحدة من أكثر الطرق البسيطة والمحمولة والميسورة التكلفة لقياس دهون الجسم في مواقع محددة. يتم استخدام ثلاثة أو أربعة أو سبعة مواقع لتقييم طيات الجلد (أي أجزاء من الجسم).

2 - الوزن الهيدروستاتيكي

تُعرف هذه التقنية غالبًا باسم الوزن تحت الماء أو قياس الحساسية المائية. يتم قياس كثافة جسمك أو وزنك تحت الماء حيث يمارس جسمك قوة مضادة للطفو على الماء. يمكن بعد ذلك حساب نسبة الدهون في الجسم باستخدام الوزن الذي سجلته، نظرًا لأن الدهون أقل كثافة من العظام والعضلات ، فإن الشخص الذي يحتوي على نسبة دهون أعلى يزن أقل تحت الماء من كمية الماء التي يزيحها.

3 - موازين المعاوقة الكهربائية الحيوية

في تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية ، يمكن لمقاييس الحمام عالية الجودة قياس نسبة الدهون في الجسم. تتراوح مقاييس المعاوقة الكهربائية الحيوية من البسيط (مقياس قياسي مع أقطاب كهربائية أسفل كل قدم) إلى المعقد (مقياس به مقابض يدوية مع أقطاب كهربائية إضافية). تعمل جميع الآلات عن طريق إرسال نبضات كهربائية صغيرة عبر الجسم واكتشاف مدى سرعة عودة هذه النبضات. نظرًا لأن الأنسجة الخالية من الدهون توصل نبضات كهربائية أسرع من الأنسجة الدهنية ، فإن وقت الاستجابة الأسرع يرتبط بجسم أقل نحافة.

4 - قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة

عادةً ما يتم استخدام DEXA لتقييم كثافة العظام ، ولكن يمكن للمرء استخدامه لفحص تكوين الجسم. على سبيل المثال ، تستلقي بلا حراك على منضدة بينما يمسح ذراع آلية جسمك بالكامل. ينتج هذا الذراع شعاعًا من الأشعة السينية عالية الطاقة ومنخفضة الطاقة. يمكن للفنيين الحصول على قيم الكثافة المعدنية للعظام ، وكتلة الجسم النحيل ، وكتلة الدهون من خلال مراقبة امتصاص كل شعاع في مناطق مختلفة من الجسم. نظرًا لأن هذا الجهاز يفحص أجزاء الجسم الفردية .