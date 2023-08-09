5 أسباب تدفعك للتخلص من الكرش.. أبرزها يزيد خطر الإصابة بالسكر والضغط

كتبت فاطمة خليل

الدهون الحشوية أو العميقة فى البطن شىء يجب أن تبذل قصارى جهدك للتخلص منه، وذلك لأن مخاطرها كثيرة، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب الدهون الحشوية وآثارها الضارة على جسمك وطرق التخلص منها، بحسب موقع "هيلث شوت".

ما الدهون الحشوية؟

الدهون الحشوية أو العميقة في البطن تشير إلى الدهون التي تتراكم داخل البطن فوق الأعضاء والمجاورة لها حول أعضاء مهمة مثل الكبد والبنكرياس والكلى والأمعاء.

الجزء الصعب هو أن الدهون الحشوية غير مرئية وقد يكون لديك بطن مسطح إلى حد ما، لكن لا يزال لديك دهون حشوية هذا هو السبب فى أن البعض يشير إليها على أنها "رقيقة من الخارج من الدهون من الداخل"، ويتم إخفاء الدهون الحشوية ولا يمكن اكتشافها بسهولة.

وتحتاج الدهون الحشوية عمومًا إلى فحوصات أشعة باهظة الثمن مثل التصوير المقطعى المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسى، لكن هناك أيضًا وسائل بسيطة لمعرفة ما إذا كنت تتراكم الدهون الحشوية الزائدة.

1. حجم الخصر

عندما يصل حجم خصرك أكثر من 31.5 بوصة، يجب أن يكون ذلك مزعجًا للنساء، بالنسبة للرجال يبلغ الحد الفاصل 35.5 بوصة.

2. مؤشر كتلة الجسم (BMI)

إذا كان مؤشر كتلة جسمك أكبر من 23 كجم لكل متر مربع، فقد يعنى ذلك أنك تتراكم الدهون الحشوية الزائدة.

3. شكل الجسم

إن وجود جسم على شكل تفاحة وأرجل نحيفة يشير إلى أن لديك المزيد من الدهون الحشوية.

أسباب تجعل الدهون الحشوية خطيرة

1. تزيد الدهون الحشوية من خطر الإصابة بمرض السكر

إن الدهون الحشوية يمكن أن تؤدى إلى الإصابة بمرض السكر بسبب الكمية الزائدة من الجلوكوز المنتجة، ما يسبب وظيفة غير طبيعية في الكبد الذى ينظم الجلوكوز.





2. مرض الشريان التاجى

أظهر بحث عام 2010 نشرته المكتبة الوطنية للطب أن الدهون الحشوية تعتبر عضوًا مستقلًا عن الغدد الصماء ينتج بنشاط جزيئات نشطة بيولوجيًا. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الفرص للإصابة بمرض الشريان التاجي.

3. السمنة

تضيف الدهون الحشوية إلى مكونات الدهون الكلية بالجسم، ما يؤدى إلى زيادة مؤشر كتلة الجسم، ما يؤدى إلى السمنة.

4. ارتفاع ضغط الدم

الدهون الحشوية نوع من الدهون التى تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بسبب قدرتها الفريدة على الضغط على الأعصاب حول البطن.

5. الكوليسترول السيئ

وفقًا لـ Harvard Health Publishing ، تعتبر الدهون الحشوية الزائدة ضارة بسبب موقعها بالقرب من الوريد البابي. وهي مسئولة عن نقل الدم من الأمعاء إلى الكبد، تطلق الدهون الحشوية موادا، بما في ذلك الأحماض الدهنية الحرة، تدخل الوريد البابي وتذهب إلى الكبد، حيث يمكنها التأثير على إنتاج الدهون في الدم، لذلك ترتبط الدهون الحشوية بارتفاع الكوليسترول السيئ وانخفاض الكوليسترول الجيد.

نصائح للتخلص من الدهون الحشوية

1. ممارسة الرياضة

الرياضة تساعد على التخلص من الدهون الحشوية، مارس التمارين الهوائية القاسية لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.

2. تناول الطعام بذكاء

يمكن أن يساعد الكالسيوم وفيتامين د في تقليل الدهون الحشوية اذهب للمشي في الصباح الباكر أثناء شروق الشمس، إذا كنت تعاني من نقص الكالسيوم وفيتامين د، فقم بتصحيحها بالمكملات الغذائية، تناول الخضراوات الورقية ومنتجات الألبان مثل الزبادي والجبن والحليب. تجنب الأطعمة التي تزيد من الدهون الحشوية ، لذلك تجنب الأطعمة المقلية أو المصنعة أو المشروبات الغازية أو الحلوى.

3. نم جيدا

قد يكون لدى الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم فرصة للحصول على دهون حشوية إضافية، لذا نم لمدة سبع ساعات على الأقل كل ليلة.