تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 350 شاحنة و565 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 198 شاحنة و499 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 152 شاحنة و66 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1890 طن بضائع و145 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وسينا .

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة درة جدة وعلى متنها 463 سيارة بوزن 926 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينة SEA WAVE1، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1000 راكب بموانيها.