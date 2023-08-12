السفينة Petra تصل ميناء سفاجا البحرى وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم

شملت حركة الواردات 35000 طن بضائع ، 307 شاحنات و104 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 133 شاحنة و97 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Petra وعلى متنها 30 ألف طن المونيوم والعبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 1700 طن بضائع و141 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى آيلة، سينا وبريدج، كما تغادر ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1994 راكبا بموانئها.