انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز شباب كفر الشيخ ومسابقة فنية للرسم الفورى

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز شباب كفر الشيخ، بدء انعقاد الجمعيات العمومية وفق جدول زمني على مستوى المحافظة بإشراف مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على انعقاد الجمعيات العمومية، سواء لانتخاب مجلس إدارة كامل أو إستكمال أعضاء مجالس الإدارة طبقاً للائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة،و اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أنه تم دعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشح لعدد 47 مركز شباب بجميع الإدارات على جميع مقاعد مجلس الإدارة ما بين إستكمال مجلس الإدارة أو انتخاب مجلس كامل، على الأماكن الشاغرة بمجالس الإدارة على مستوى المحافظة وقد تقدم عدد 106 لعضوية مراكز الشباب ما بين "رئيس - نائب رئيس - أمين صندوق - أعضاء شباب" و جارى إستكمال باقي دعوات الجمعيات العمومية و التى تمتد دعوتها حتى 31 أكتوبر، ويتم انعقاد الجمعيات العمومية لها حتى 14 ديسمبر 2023، مؤكدا أن انعقاد الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية يبدأ من 11 أغسطس حتى 30 نوفمبر المقبل بإشراف قضائي.

وتم تحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أو إستكمال ولمدة سبع أيام من تاريخ دعوة الجمعية من الساعة التاسعة حتى الخامسة مساء، على أن تعقد الجمعيات خلال 45 يوم من تاريخ توجيه الدعوه، ويتم تنفيذ الجمعيات من خلال إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وطاهر الخولى، مدير إدارة الهيئات الشبابية وأعضاء اللجنة العليا والفرعية للدورة الحالية.

كما نظم مركز شباب قبريط بإدارة شباب فوة، المسابقة الفنية فى الرسم الفوري ضمن فاعليات مبادرة "صيف شبابنا" بمشاركة 20 طليعا ضمن سلسلة البرامج الفنية التي تقدمها إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ فى مراكز الشباب وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ .

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقات الإبداعية للطفل تمنحه الفرصة للتعبير عن مواهبه الإبداعية، وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء دون توجيه أو تحجيم لإبداعه، لافتاً إلى أن الورش الفنية مناخ مناسب للإطلاع على الخطوط الفنية الأحدث، مؤكداً اعتزام المديرية تكثيف البرامج والفعاليات خلال الفترة المقبلة تزامناً مع مبادرة وزير الشباب «صيف شبابنا» للنشء والشباب وتقديم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية والتثقيفية والرياضية المنفذة بمراكز الشباب والأندية الرياضية.



مسابقة الرسم الفني للتصوير



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