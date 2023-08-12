محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال التايكوندو لحصدهم 19 ميدالية فى بطولة الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فريق مركز شباب كفر الشيخ، للتايكوندو، لحصد 19 ميدالية متنوعة، منها 3 ميداليات ذهبية و 12 فضية و4 برونزية، في البطولة التي شارك بها 750 لاعبا وأقيمت بالصالة المغطاة باستاد طنطا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لاعبى تايكوندو كفر الشيخ، الحاصلين على الميداليات الذهبية هم "ريتال حسام الدين و جودي هاني وسما الزواوي" كما حصل على الميداليات الفضية كل من "روان عرفه، ريماس محمد، هنا السيد، محمد احمد، ايمان محمد، جنه اسلام، سهيله بسيوني، احمد غازي، هنا السيد، اسلام جمال، عبدالرحمن حسام، ندى محمد يسيرا السيد، ساندي سعد" و حصد الميداليات البرونزية كل من " جودي محمد، محمود أيمن، مريم رمضان، محمد أيمن" .

من جانبه هنأ وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لاعبى تايكوندو كفر الشيخ، مثمناً دور مراكز الشباب فى تطوير مهارات الأبناء من اللاعبين بإشراف ومتابعة مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وجيه بدر، مدير مركز كفر الشيخ، وكابتن محمود البحيرى ،مدرب الفريق، وكابتن هشام عبد الرحمن، المدير الفني للفريق.



ابتسامه لاعبي فريق شباب كفر الشيخ



أبطال تايكوندو كفر الشيخ (1)



أبطال تايكوندو كفر الشيخ (2)