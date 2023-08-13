السجن المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب ،حضوريًا بمعاقبة 3 متهمين بالإتجار في الهيروين بالسجن المشدد 6 أعوام، وتغريم كل منهم 300 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر، والسلاح الأبيض المضبوطين بحوزتهم، وذلك في أحداث القضية رقم 4929 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1441 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كل من "رضا,ش.م.م"، 43 عامًا، عامل عادي، و"إسلام.ع.ع.ش"، 24 عامًا، عاطل، و"محمد.ع.ع.م"، 37 عامًا، عاطل، ويقيمون بقرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ بأنهم في يوم 29 أبريل 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ حازوا و أحرزوا جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، كما أحرز المتهم الثاني، وحاز المتهمين الأول والثالث سلاح أبيض مطواه دون ان يكون لحيازته أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.