اختفاء وحدتى تكييف خارجى بقسم الغسيل الكلوى فى مستشفى دار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تكثف الأجهزة المعنية بسوهاج، جهودها لكشف غموض اختفاء 2 وحدة خارجية خاصين بجهاز التكييف بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج ، وذلك عقب تقدم أمين المخازن بالمستشفى ببلاغ رسمي عن الواقعة ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

ترجع الواقعة عقب اكتشاف القائمين على العمل بمستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج، اختفاء الوحدتين الخارجتين الخاصتين بجهازى التكييف وحدة الغسيل الكلوى من مكانهما بالوحدة.

وعلى الفور وبعد التأكد من الواقعة قام م . ع أمين مخازن المستشفى المركزى دار السلام بالتقدم ببلاغ أفاد فيه باختفاء الوحدتين الخارجيتين بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى من مكانهما، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار مديرية الصحة في سوهاج بالواقعة، والتي أصدرت قرارها بعمل اللازم حول الواقعة عقب التواصل مع الجهات المعنية لكشف غموضها وملابساتها.

يذكر أن قوات الحماية المدنية برئاسة العميد مدير الإدارة تمكنت في وقت سابق من السيطرة على حريق نشب بالطابق الأول بأحد المنازل دائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج ، وامتد إلى حوشين متجاورين دون حدوث إصابات بشرية وتمت اعمال التبريد بمكان الحريق وتم الحد من انتشاره.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز شرطة المنشاه وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة الحريق وإخماده عقب الدفع بسيارتين لمكان الحريق

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بمنزل بناحية أولاد سلامة دائرة مركز المنشاة إنتقلت قوات إدارة الحماية المدنية و تبين نشوب حريق بالطابق الأول بمنزل ملك المدعو أحمد ص ع 51 سنة موظف بالأوقاف ومقيم بذات الناحية وأمتد لحوشين ملاصقين ملك كل من كامل ع ع 28 سنة عامل ، ومحمد ع ع 20 سنة حلاق قيمان بذات الناحية وتم الدفع بــــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما سبق وأرجعوا سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بمنزل الأول تم تحير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.