اليوم السابع
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الأحد، 13 أغسطس 2023 11:13 ص
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ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث واجب وطني ومبدأ أخلاقى.. ندوة توعوية بسوهاج

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:10 ص
ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث واجب وطني ومبدأ أخلاقى.. ندوة توعوية بسوهاج وزارة الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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نظمت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة ندوة توعية مائية فى بيت ثقافة شطورة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج تحت عنوان "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث واجب وطني ومبدأ أخلاقى" .
 
تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر 
 
تضمنت الندوة التعريف بمصادر المياه في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه ، وتسليط الضوء علي عدد من السلوكيات السلبية ، وكيفية تبني السلوكيات الايجابية التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والتلوث ، وقد حاضر في الندوة فريق التوعية المائية بالوزارة.
 
و تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.
 
‏‎‏‎كما تم  التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية  .
 

الرى

المياه

الرى الحديث

التحديات المائية

سوهاج



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