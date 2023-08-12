"منتدى شباب العالم" يحتفل باليوم العالمى للشباب: تعليم المهارات يرشد لمستقبل مشرق

كتب خالد إبراهيم

نشر الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم، مجموعة من الصور احتفالا باليوم العالمي للشباب، حيث علق الحساب الرسمى على الصور: "اليوم العالمى للشباب يؤكد ويحتفل بأهمية تعليم الشباب مهارات مهمة لإرشادهم إلى مستقبل أكثر إشراقًا، ودائما ما كان منتدى شباب عالم حول تمكين الشباب ومناصرتهم من أجل غد أفضل.. ما هى المهارة التى تعتقد أنه يجب تدريسها فى المدارس"، واختتم الحساب بهاشتاج "نرجع سويا"



مشاركات شباب مصريين



مشاركات شباب العالم

وكان منتدى شباب العالم قد شهد في يونيو الماضى جلسات وورش العمل الخاصة بمبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان لدعم الشباب والمرأة من خلال الاقتصاد الإبداعي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي عقدت علي مدار 5 أيام ناقشت فيها ورش العمل ثلاثة محاور رئيسية، هم الفن المستدام المرتبط بإعادة التدوير، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وريادة الأعمال.



مشاركات شبابية



من احدى الفعاليات

عقدت الجلسات بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية وراندة فؤاد مؤسس ورئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، وبحضور عدد من متطوعي التحالف الوطني و متدربين من منظمه الهجره الدولي وطلاب من مختلف الجامعات المصرية من طلبة كليات الفنون الجميلة. وناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسية، هم الفن المستدام المرتبط بإعادة التدوير، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وريادة الأعمال.



من احدى فعاليات المنتدى



من منتدى شباب العالم