اليوم السابع
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مصرع 6 أشخاص إثر غرق قارب مهاجرين فى قناة تفصل بين فرنسا وإنجلترا

السبت، 12 أغسطس 2023 01:32 م
مصرع 6 أشخاص إثر غرق قارب مهاجرين فى قناة تفصل بين فرنسا وإنجلترا غرق قارب
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين في القناة الإنجليزية التي تفصل البلاد عن بريطانيا إلى 6 قتلى.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إنه تم إطلاق عملية بحث وإنقاذ تضم قاربين بريطانيين وخمسة قوارب فرنسية وطائرة مروحية، وذلك دون ذكر المزيد من التفاصيل حول الحادث.

وقالت متحدثة باسم المحافظة البحرية للقناة وبحر الشمال إن البحث عن ضحايا محتملين آخرين مستمر قبالة سانجات (باس دي كاليه) ، حيث يتم تعبئة السفن الفرنسية والبريطانية وطائرة هليكوبتر ، مضيفًا أنه تم إنقاذ حوالي خمسين راكبًا من هذا القارب.

 

 


مهاجرين

غرق قارب مهاجرين

فرنسا

إنجلترا

غرق قارب



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