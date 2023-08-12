مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر وقوع حادث سير بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب إثنين آخرين اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة نقل بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة إثنين أخرين بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون،وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

يذكر أن مركز وادى النطرون قد شهد إصابة شخصين بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتقديم الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الحادث .