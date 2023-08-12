اليوم السابع
Ads
السبت، 12 أغسطس 2023 04:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

مصرع شخص غرقا داخل نهر النيل بمركز شبراخيت بالبحيرة فى ظروف غامضة

السبت، 12 أغسطس 2023 03:20 م
مصرع شخص غرقا داخل نهر النيل بمركز شبراخيت بالبحيرة فى ظروف غامضة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخص مصرعه غرقا بنهر النيل بمركز شبراخيت  بالبحيرة فى ظروف غامضة، وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين وفاة "ضياء .ع .ع" 35 سنة -عامل- إثر إصابته باسفكسيا الغرق بنهر النيل مركز شبراخيت، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى إلى مستشفى شبراخيت المركزى تحت تصرف النيابة.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع طفل غرقًا إثر انزلاق قدمه بإحدى الترع بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.
 
وبالفحص تبين غرق "ح .ا.ر" سنتان داخل إحدى الترع بقرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة.
 
وتم انتشال الجثة من مياه الترعة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود  تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخص غرقا

محافظة البحيرة

نهر النيل

شبراخيت

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة