مصرع شخص غرقا داخل نهر النيل بمركز شبراخيت بالبحيرة فى ظروف غامضة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه غرقا بنهر النيل بمركز شبراخيت بالبحيرة فى ظروف غامضة، وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وفاة "ضياء .ع .ع" 35 سنة -عامل- إثر إصابته باسفكسيا الغرق بنهر النيل مركز شبراخيت، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى إلى مستشفى شبراخيت المركزى تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع طفل غرقًا إثر انزلاق قدمه بإحدى الترع بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

وبالفحص تبين غرق "ح .ا.ر" سنتان داخل إحدى الترع بقرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

وتم انتشال الجثة من مياه الترعة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.