اليوم السابع
Ads
السبت، 12 أغسطس 2023 02:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادثين بالمنيا

السبت، 12 أغسطس 2023 02:11 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادثين بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخص مصرعه، أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره مزلقان محطة سكك حديد مطاى واصابة آخر بإصابات إثر سقوطه من أعلى كوبرى الأخصاص بمدخل مدينة المنيا الشمالي.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد مصرع شخص يبلغ من العمر 25 سنة من سمالوط، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان محطة سكك حديد مطاي، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
 
كما تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا يفيد سقوط شاب يدعي حماده، م 33  سنة، من أعلى كوبرى الأخصاص بمدخل مدينة المنيا الشمالي، وإصابته إصابات بالغة، وتم نقله لمستشفى المنيا الجامعي، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

 


مديرية الامن

ادارة المرور

حوادث طرق

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة