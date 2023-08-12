مصرع شخص وإصابة آخر فى حادثين بالمنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد مصرع شخص يبلغ من العمر 25 سنة من سمالوط، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان محطة سكك حديد مطاي، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا يفيد سقوط شاب يدعي حماده، م 33 سنة، من أعلى كوبرى الأخصاص بمدخل مدينة المنيا الشمالي، وإصابته إصابات بالغة، وتم نقله لمستشفى المنيا الجامعي، وتولت النيابة العامة التحقيقات.