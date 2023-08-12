اليوم السابع
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إزالة 146 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

السبت، 12 أغسطس 2023 01:28 م
إزالة 146 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا إزالة التعديات
المنيا - حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا للجهود المبذولة للتصدى لحالات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، وتواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية تكثيف حملاتها بالقرى والمدن على مستوى مراكز المحافظة التسعة.
 
ففى مركز المنيا، تم ردم حفر أساس لبرج مخالف بدون ترخيص بأبو فليو بالمدينة، إلى جانب إزالة 14حالة تعد بالبناء المخالف بقرى نزلة حسين وتله وبنى محمد سلطان ودمشير وصفط الخمار وطوخ الخيل وحى غرب المدينة.
 
وفى بنى مزار، تم إزالة 53 حالة تعد بقرى صندفا وأبو جرج والحسينية وبنى على وشلقام وبنى صامت وأحياء المدينة.
 
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 23 حالة بقرى قلوصنا واسطال وطحا وشوشة وأحياء المدينة.
 
وفى مغاغة، تم إزالة 33 حالة تعد بقري شارونة و ميانة وطنبدى وأحياء بالمدينة، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة 7 حالات تعد فى المهد بالبناء بدون ترخيص على أراضى أملاك دولة و خارج الحيز العمرانى.
 
كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى من إزالة 3 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بقرى دروة و أبو قلته وحمدى حجرة، وفى مطاى تم إزالة حالتى تعد منها حالة بالبناء على أرض زراعية بمجلس قروى أبو عزيز وحالة أخرى داخل الحيز العمرانى بحى غرب المدينة.
 

وحدات محلية

ازالة تعديات

الارض الزراعية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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