محافظ كفر الشيخ: تقديم أكثر من 26 ألف خدمة في المبادرات الرئاسية.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تستمر فعاليات حملة 100 يوم صحة بمراكز ومدن كفر الشيخ، لتقديم كافة الخدمات الطبية، إضافة لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة آمال حجاج، مسئول المبادرات الرئاسية، وحملة 100 يوم صحة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قدمت الحملة المبادرات الطبية الخدمات ل 26 ألفا و 752 خدمة من خلال حملة "100 يوم صحة" في جميع مراكز المحافظة، في يوم واحد، الخدمات التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" تضمنت 1573 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 2542 خدمة، مناشداً أهالي المحافظة إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ 72 طفلا، فيما قدمت 1936 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، مشيراً إلى أن الحملة قدمت 141 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و237 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، إن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 210 مواطن، وتابع أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 2710 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 3766 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 2698 طفلا .

وأضاف الشربيني، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.



جانب من تقديم الخدمات الطبية



جانب من حملة 100 يوم صحة بكفر الشيخ



جانب من حملة 100 يوم صحة



جانب من خدمات الطبية