اليوم السابع
Ads
السبت، 12 أغسطس 2023 12:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

حبس زوجة لاتهامها بقتل زوجها خنقًا بالشرقية

السبت، 12 أغسطس 2023 12:04 م
حبس زوجة لاتهامها بقتل زوجها خنقًا بالشرقية حبس سيدة - أرشيفية
الشرقية ـ فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة ههيا العامة بمحافظة الشرقية حبس ربة منزل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل زوجها خنقًا في قرية تابعة لمركز ههيا، وذلك بسبب وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول جمال ال إ ع، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتبين من التحريات الأولية مقتل المجني عليه على يد زوجته س، 25 سنة، ربة منزل، وأن المتهمة تخلصت من زوجها بمفردها خنقًا بعدما اكتشف أمر علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه "ح"، 20 سنة.
 
تم ضبط المتهمة وعشيقها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب النتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وقررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.
 
 

ههيا

الشرقية

محافظة الشرقية

قتل

زوجة تقتل زوجها

جريمة قتل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة