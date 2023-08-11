زيادة فى التسعيرة.. حماية المستهلك بالشرقية يصادر 376 قاروصة سجائر

الشرقية - إيمان مهنى

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات رقابية على المنشآت التجارية بمراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية و مديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئة، أسفرت الجهود المبذولة، مصادرة كمية من مواد غذائية مجهولة المصدر و376 قاروصة سجائر للبيع تزيد من التسعيرة .

كما أسفرت الحملات عن تحرير محضرا ضد صاحب محل لبيع زيوت السيارات، وذلك لحيازته سلع مجهولة المصدر وإدارة نشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على 50 جركن زيت سيارات هيدروليك في 16 لترا .

ومحضر ضد صاحب سوبر ماركت، وذلك لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 50 باكتة عصير في 27 عبوة في 235 ملي .

محضر ضد صاحب سوبر ماركت ذلك لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 50 كرتونة مياة معدنية في 20 زجاجة في 600 ملى ، وعدد 20 باكتة ملح طعام في 10 كيس زنه 600 جم.

تحرير محضرا ضد صاحب مستودع مواد بناء،لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 100 شيكارة اسمنت زنه الواحدة 50كجم.

ومحضر ضد صاحب محل حدايد وبويات لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 5 كرتونات دهان في 4 عبوات في 3.75 لتر وعدد 20 شيكارة معجون جاهز للحوائط زنه 18 كجم.

تحرير محضرا ضد محل بقالة، وذلك لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على 119 قاروصة سجائر أنواع مختلفة.

تحرير محضرا ضد محل بقالة لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على 145 قاروصة سجائر أنواع مختلفة.

تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة وذلك لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمى وتم ضبط 75 قاروصة سجائر أنواع مختلفة.

تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة باسموذلك لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمي وتم ضبط 35 قاروصة سجائر أنواع مختلفة.

تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم وذلك لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 2 قاروصة سجائر.

تحرير محضر ضد صاحب مستودع مواد بناء لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 100 شيكارة اسمنت زنه الواحدة 50كجم.