اليوم السابع
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الجمعة، 11 أغسطس 2023 08:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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وزير العدل الأمريكي يعيّن مدعيا عاما مستقلا للتحقيق مع نجل بايدن

الجمعة، 11 أغسطس 2023 07:45 م
وزير العدل الأمريكي يعيّن مدعيا عاما مستقلا للتحقيق مع نجل بايدن هانتر بايدن
وكالات

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عين وزير العدل الأمريكي، مدعيا عاما مستقلا للتحقيق مع نجل بايدن، وتعهد بنشر تقرير للعامة بشأن قضية نجل الرئيس هانتر بايدن.

ومن المتوقع أن يقر هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالذنب في جريمتي ضرائب، وأن يعترف بحيازة سلاح بشكل غير قانوني أثناء تعاطي المخدرات، بعد تحقيق استمر خمس سنوات.

وقدّم المدعي العام الأمريكي في ولاية ديلاوير أوراقا تشير إلى التوصل إلى اتفاق للإقرار بالذنب.

ومن المتوقع أن يوافق على العلاج من تعاطي المخدرات والخضوع للمراقبة.

كما من المرجح أن تبقيه شروط الاتفاقية خارج السجن.

 


وزير العدل الأمريكي

نجل بايدن

بايدن

هانتر بايدن



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