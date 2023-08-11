اليوم السابع
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نصائح لتنظيم نسبة السكر فى الدم وتحسين مناعة مرضى السكرى

الجمعة، 11 أغسطس 2023 09:00 ص
نصائح لتنظيم نسبة السكر فى الدم وتحسين مناعة مرضى السكرى مرض السكر
كتبت فاطمة خليل

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مرضى السكر يعانون من ضعف المناعة بشكل كبير، يكونون أكثر عرضة للعدوى والأنفلونزا، ويمكن أن تؤثر هذه على جهاز المناعة وتؤدي إلى مشاكل صحية أخرى، مما يجعل هذا وقتًا صعبًا بشكل خاص. يجب على مرضى السكري توخي مزيد من الحذر واتباع الخطوات الوقائية لتجنب المخاوف الصحية وتقلبات الجلوكوز.، بحسب تايمز أوف إنديا. 

نصائح لتنظيم نسبة السكر فى الدم وتحسين مناعة مرضى السكر

​قم بتضمين الأطعمة المعززة للمناعة في نظامك الغذائي

يمكن أن يضعف مرض السكري من مناعتك التزم بالوجبات المطبوخة في المنزل الغنية بالأطعمة المعززة للمناعة والغنية بمضادات الأكسدة ، مع الابتعاد عن الطعام النيء. هذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعدوى أو الأمراض بالإضافة إلى ذلك ، تأكد من غسل الخضار الورقية بشكل صحيح التي يمكن أن تستضيف الديدان أو البكتيريا.

حافظ على جفاف قدميك

يجب على مرضى السكري أن يعتنوا بأقدامهم بشكل أكبر و يجب أيضًا أن تحمل زوجًا إضافيًا من الجوارب لأن تبلل قدميك هو احتمال أكثر من احتماله. ارتداء أحذية مريحة جافة ونظيفة لتجنب الالتهابات الفطرية.

مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام

 فحص مستويات الجلوكوز بشكل متكرر أمر لا بد منه. 

ابق رطبًا

 يمكن أن تؤدي الرطوبة المقترنة بالحرارة فى الصيف إلى الجفاف. يجب على مرضى السكري التأكد من أنهم يستهلكون كمية كافية من الماء.

احم عينيك

الرطوبة في الهواء تسهل انتقال عدوى العين. لذلك ، يجب على مرضى السكري الحرص على لمس عيونهم بعد غسل اليدين فقط. إذا كان ذلك ممكنًا ، ارتدِ نظارات واقية، تأكد من إجراء فحوصات منتظمة للعين لاستبعاد اعتلال الشبكية السكري. 
 

نصائح لتنظيم نسبة السكر فى الدم

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