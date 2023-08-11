نصائح لتنظيم نسبة السكر فى الدم وتحسين مناعة مرضى السكرى

مرضى السكر يعانون من ضعف المناعة بشكل كبير، يكونون أكثر عرضة للعدوى والأنفلونزا، ويمكن أن تؤثر هذه على جهاز المناعة وتؤدي إلى مشاكل صحية أخرى، مما يجعل هذا وقتًا صعبًا بشكل خاص. يجب على مرضى السكري توخي مزيد من الحذر واتباع الخطوات الوقائية لتجنب المخاوف الصحية وتقلبات الجلوكوز.، بحسب تايمز أوف إنديا.
نصائح لتنظيم نسبة السكر فى الدم وتحسين مناعة مرضى السكرىالجمعة، 11 أغسطس 2023 09:00 ص
مرض السكر
كتبت فاطمة خليل
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