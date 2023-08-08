عناصر غذائية مهمة لمرضى السكر من النوع 2

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن يكون التعايش مع مرض السكر من النوع 2 أمراً صعباً، لكن يساعد اتخاذ خيارات غذائية ذكية فى إدارة مستويات السكر فى الدم وتحسين الصحة العامة، وبحسب ما نشره موقع Medical، تشمل قائمة أفضل الأطعمة، التى يمكن أن تساعد فى خفض نسبة السكر فى الدم للأفراد المصابين بداء السكر من النوع 2، ما يلى..

1- الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب والملفوف غنية بالألياف وقليلة الكربوهيدرات، وبالتالى يكون لها تأثير ضئيل على مستويات السكر فى الدم، ويمكن أن تساعد فى تحسين حساسية الأنسولين.

2- القرفة

يمكن أن يساعد تناول القرفة فى خفض مستويات السكر فى الدم أثناء الصيام وتحسين حساسية الأنسولين.

كما يمكن رش القرفة على دقيق الشوفان فى وجبة الفطور، أو تتم إضافتها إلى قهوة الصباح للحصول على دفعة لذيذة وملائمة لمرض السكر.

3- الحبوب الكاملة

تتميز الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البنى وخبز القمح الكامل بمؤشر نسبة السكر فى الدم أقل مقارنة بالحبوب المكررة.

ويمكن أن تساعد الحبوب الكاملة فى تنظيم مستويات السكر فى الدم وتوفير طاقة مستدامة.

4- التوت

فاكهة التوت مليئة بمضادات الأكسدة والألياف، بالإضافة إلى أن مؤشر نسبة سكر فى الدم أقل مقارنة بالفواكه الأخرى.

5- الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

يمكن أن تساعد الدهون الصحية فى تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب وتعزيز حساسية الأنسولين.

6- المكسرات والبذور

تشمل قائمة المكسرات والبذور اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان، وجميعها غنية بالألياف والدهون الصحية والبروتين.

7- الثوم

ثبت أن الثوم له تأثيرات مضادة للالتهابات وخفض نسبة السكر فى الدم، ويسهم دمج الثوم فى الوجبات فى الفوز بنكهة مميزة ويوفر فوائد صحية محتملة.

8- الخل

أثبتت الدراسات أن الخل يؤدى إلى تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر فى الدم، حيث يمكن أن تكون إضافة الخل إلى تتبيلات السلطة أو استخدامه كمخلل طريقة بسيطة لدمجه في النظام الغذائى.

9- الشيكولاتة الداكنة

يمكن الاستمتاع بالشيكولاتة الداكنة التى تحتوى على نسبة عالية من الكاكاو (70% أو أعلى) باعتدال كعلاج مناسب لمرض السكر، تحتوى الشيكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة بما يمكن أن يكون له فوائد لصحة القلب والتحكم فى نسبة السكر فى الدم.