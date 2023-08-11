تعرف على أبرز مشروعات وزارة الرى على مدار السنوات الماضية

عملت وزارة الموارد المائية والرى خلال السنوات الماضية على تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات، حيث حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية لتلبية الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر .
وفيما يلى أهم إنجازات وزارة الموارد المائية والرى خلال السنوات الماضية:
1- المشاركة فى مبادرة "حياه كريمة" بمشروعات تأهيل الترع والحماية من السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية وتدبير قطع أراضى لإقامة مشروعات خدمية عليها.
2- تأهيل أكثر من 7000 كيلومتر من الترع ، وإعداد دليل إرشادي للتأهيل .
3- متابعة الإلتزام بالرى الحديث بالأراضى الرملية ، والتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين ، ومنطقة تجريبية رائدة فى أسوان .
4- مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالى 21 مليون م3/ يوم.
5- الانتهاء من مشروعات معالجة مياه مصرف بحر البقر والمحسمة ، والعمل فى مشروع محطة الحمام
6- تطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف ، والتكريك بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب سنوياً .
7- تنفيذ شبكات الصرف المغطى فى زمام 6 مليون فدان ، وتجديد الشبكات فى زمام 2.36 مليون فدان
8- مشروع لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بشكل مستدام.
9- إحلال وتجديد محطات الرى والصرف القائمة وإنشاء محطات جديدة لخدمة الزراعة والإحتياجات المائية المختلفة.
10- أعمال حماية للشواطئ بأطوال 144 كيلومتر ، ومشروع رائد بإستخدام مواد صديقة للبيئة لحماية 69 كيلومتر من الشواطئ .
11- 1470 منشأ للحماية من أخطار السيول ، ومتابعة الأمطار والسيول من خلال مركز التنبؤ بالفيضان .
12- خطه إستراتيجية للمنشآت المائية الكبرى ، وقاعدة بيانات لحصر وتقييم 50 ألف منشأ مائى
13- الانتهاء من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ، والعمل على إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة .
14- تدعيم قناطر زفتى وجمجرة والبستان وأصفون والكلابية والراهبين وكفر ربيع وأهوسة الإسماعيليه وسرياقوس ، وتحديث انظمة تشغيل بوابات هويس دمياط ومفيض اسنا
15- دور هام لهيئة المساحة فى حصر الأملاك والرفع المساحى للمشروعات القومية ومواقع "حياة كريمة" والأحوزة العمرانية وتحديد التعديات .
16- بروتوكول تعاون مع المساحة العسكرية للإستفادة من المحطات المساحية الثابتة .
17-إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية .
18- تشكيل وحدة مركزية للتحول الرقمى ، ورقمنة الوثائق ، وإنشاء تطبيقات لخدمة قطاعات الوزارة.
19- دراسات بحثية بالمركز القومى لبحوث المياه لخدمة مشروعات الوزارة المختلفة.
20- تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة ، وتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية كنموذج ناجح يمكن تكراره مستقبلا.
21- تطوير حدائق القناطر الخيرية وإنشاء المركز الثقافى الأفريقى وتطوير النصب التذكاري بأسوان.
22- عقد أسابيع القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام 2018 وحتى الآن.
23- إسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار ، وإطلاق "نداء القاهرة للعمل" خلال الاسبوع الخامس
24- وضع المياه فى قلب العمل المناخي العالمى خلال أسابيع القاهرة ومؤتمرات المناخ .
25- تنظيم جناح ويوم للمياه وإطلاق مبادرة AWARe خلال مؤتمر COP27 .
26-مجهودات متميزة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
27- تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN وعقد أول الأنشطة التدريبية فى شهر مايو الماضى.
28- إمكانيات تدريبية ولوجيستية متميزة بمركز التدريب الإقليمى ومركز تدريب معهد الهيدروليكا.
29- مصر رئيسا لمجلس وزراء المياه الأفارقة ، وإستضافة الإجتماع الثالث عشر للجمعية العامة للامكاو خلال يونيو 2023.
30- مشروعات تنموية بالدول الإفريقية مثل الآبار الجوفية و وحدات رفع المياه والأرصفة النهرية وتطهير المجاري المائية ومعمل لنوعية المياه بجنوب السودان ومركز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو.
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