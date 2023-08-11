تعرف على أبرز مشروعات وزارة الرى على مدار السنوات الماضية

وفيما يلى أهم إنجازات وزارة الموارد المائية والرى خلال السنوات الماضية:

1- المشاركة فى مبادرة "حياه كريمة" بمشروعات تأهيل الترع والحماية من السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية وتدبير قطع أراضى لإقامة مشروعات خدمية عليها.

2- تأهيل أكثر من 7000 كيلومتر من الترع ، وإعداد دليل إرشادي للتأهيل .

3- متابعة الإلتزام بالرى الحديث بالأراضى الرملية ، والتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين ، ومنطقة تجريبية رائدة فى أسوان .

4- مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالى 21 مليون م3/ يوم.

5- الانتهاء من مشروعات معالجة مياه مصرف بحر البقر والمحسمة ، والعمل فى مشروع محطة الحمام

6- تطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف ، والتكريك بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب سنوياً .

7- تنفيذ شبكات الصرف المغطى فى زمام 6 مليون فدان ، وتجديد الشبكات فى زمام 2.36 مليون فدان

8- مشروع لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بشكل مستدام.

9- إحلال وتجديد محطات الرى والصرف القائمة وإنشاء محطات جديدة لخدمة الزراعة والإحتياجات المائية المختلفة.

10- أعمال حماية للشواطئ بأطوال 144 كيلومتر ، ومشروع رائد بإستخدام مواد صديقة للبيئة لحماية 69 كيلومتر من الشواطئ .

11- 1470 منشأ للحماية من أخطار السيول ، ومتابعة الأمطار والسيول من خلال مركز التنبؤ بالفيضان .

12- خطه إستراتيجية للمنشآت المائية الكبرى ، وقاعدة بيانات لحصر وتقييم 50 ألف منشأ مائى

13- الانتهاء من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ، والعمل على إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

14- تدعيم قناطر زفتى وجمجرة والبستان وأصفون والكلابية والراهبين وكفر ربيع وأهوسة الإسماعيليه وسرياقوس ، وتحديث انظمة تشغيل بوابات هويس دمياط ومفيض اسنا

15- دور هام لهيئة المساحة فى حصر الأملاك والرفع المساحى للمشروعات القومية ومواقع "حياة كريمة" والأحوزة العمرانية وتحديد التعديات .

16- بروتوكول تعاون مع المساحة العسكرية للإستفادة من المحطات المساحية الثابتة .

17-إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية .

18- تشكيل وحدة مركزية للتحول الرقمى ، ورقمنة الوثائق ، وإنشاء تطبيقات لخدمة قطاعات الوزارة.

19- دراسات بحثية بالمركز القومى لبحوث المياه لخدمة مشروعات الوزارة المختلفة.

20- تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة ، وتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية كنموذج ناجح يمكن تكراره مستقبلا.

21- تطوير حدائق القناطر الخيرية وإنشاء المركز الثقافى الأفريقى وتطوير النصب التذكاري بأسوان.

22- عقد أسابيع القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام 2018 وحتى الآن.

23- إسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار ، وإطلاق "نداء القاهرة للعمل" خلال الاسبوع الخامس

24- وضع المياه فى قلب العمل المناخي العالمى خلال أسابيع القاهرة ومؤتمرات المناخ .

25- تنظيم جناح ويوم للمياه وإطلاق مبادرة AWARe خلال مؤتمر COP27 .

26-مجهودات متميزة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

27- تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN وعقد أول الأنشطة التدريبية فى شهر مايو الماضى.

28- إمكانيات تدريبية ولوجيستية متميزة بمركز التدريب الإقليمى ومركز تدريب معهد الهيدروليكا.

29- مصر رئيسا لمجلس وزراء المياه الأفارقة ، وإستضافة الإجتماع الثالث عشر للجمعية العامة للامكاو خلال يونيو 2023.

30- مشروعات تنموية بالدول الإفريقية مثل الآبار الجوفية و وحدات رفع المياه والأرصفة النهرية وتطهير المجاري المائية ومعمل لنوعية المياه بجنوب السودان ومركز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو.