مصلحة الميكانيكا والكهرباء تتمكن من إثبات ملكيتها لمحطة زهور الأمراء بالدلنجات

كتبت أسماء نصار

تمكنت الإدارة العامة للأملاك بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة ل وزارة الموارد المائية والري من إنهاء مشروع نزع الملكية رقم 287 لسنة 1989 والخاص بمحطة زهور الأمراء بناحية قبور الأمراء بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، واستخراج كافة المستندات التى تثبت ملكيه المصلحة للمساحات المملوكة لها، فى ضوء العمل على حصر وتوثيق وتسجيل الأملاك التابعة للمصلحة.

تعتبر مصلحة الميكانيكا والكهرباء من أقدم وأعرق المصالح الحكوميه حيث يعود انشأئها في صورتها الأولى منذ عهد محمد على باشا الذى تولي الولاية في مصر خلال الفترة من 1805 حتى 1848 والذي خطط لإنشاء صناعات قوية وإقامة أسطول بحري قوي يناسب طموحاته فكان إنشاء الورش الأميرية لتكون الجهاز الذى يلبى احتياجاته في تصنيع البنية الأساسية لهذه المشروعات الضخمة، وكانت الورش فى بدايتها عبارة عن أقسام الحدادة والسباكة والإنشاءات الحديدية والسروجيه والنجارة بجانب قسم الرسم.

وفى عصر إسماعيل باشا بدأ عصر النظام الحكومي المستقر في مصر فهو أول من كلف نوبار باشا بتشكيل مجلس النظار والذي تطور مع الزمن وأصبح بعد ذلك مجلس الوزراء ونقل إليه تبعية الإشراف على الورش الإميرية وأستمر ذلك حتى عام (1905) حيث أنشأت إدارة الميكانيكا والتي سميت بعد ذلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء عام (1925) ومنذ ذلك التاريخ استمرت المصلحة بذات الأسم و أصبحت ضمن البناء التنظيمي للوزارة الذى يضم مصلحتين هما مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى إلى عهد قريب إلى أن تم التنظيم الأخير للوزارة بتقسيمها الحديث.