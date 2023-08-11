اليوم السابع
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تحرير 65 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

الجمعة، 11 أغسطس 2023 03:28 م
تحرير 65 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية التموين بالمنيا، حملاتها التفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية وتضافر كافة الجهود.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن تحرير 65 محضرا، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 55 محضراً تموينياً تنوع بين "إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات"، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 10 محاضر "عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدرـ ذبح خارج السلخانة - بيع بأزيد من الأسعار المقررة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.
 
 

 


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