كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن يحدث ارتفاع الدهون الثلاثية بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، حيث تنتشر الدهون الثلاثية (نوع من الدهون) في الدم وتستخدم للحصول على الطاقة عندما تستهلك سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه جسمك ، فإن جسمك يصنع الدهون الثلاثية ويخزنها لاستخدامها لاحقًا.

يرتبط وجود مستويات عالية من الدهون الثلاثية (أحد أشكال عسر شحميات الدم) بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري.

ونقدم فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن ارتفاع الدهون الثلاثية وفقا لما ذكره موقع eatingwell

س:ما هي الدهون الثلاثية؟



الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون يتكون من ثلاثة أحماض دهنية وجزيء جلسرين واحد هم مصدر رئيسي للطاقة والطاقة المخزنة، توجد الدهون الثلاثية في بعض الأطعمة التي نتناولها ، مثل الزبدة وبعض الزيوت ، ويمكن أيضًا أن يصنعها الكبد عندما يأكل الشخص سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه الجسم ، يتم تكوين الدهون الثلاثية داخل الجسم. عندما تكون هناك حاجة للطاقة ، يتم إطلاق الدهون الثلاثية في مجرى الدم.

س:كم عدد الدهون الثلاثية التي يجب أن تمتلكها؟



تعتبر مستويات الدهون الثلاثية طبيعية إذا كانت أقل من 150 ملليجرام لكل ديسيلتر يتم تصنيف المستويات بين 150 مجم / ديسيلتر و 199 مجم / ديسيلتر على أنها "عالية الحد" ، بينما المستويات بين 200 مجم / ديسيلتر و 499 مجم / ديسيلتر "مرتفعة" المستويات العالية جدًا هي 500 مجم / ديسيلتر وأعلى.

س:ما هي أعراض ارتفاع الدهون الثلاثية؟



عادة لا توجد أعراض مرتبطة بارتفاع مستوى الدهون الثلاثية ما لم تتزامن مع حالة أخرى ، مثل مرض الغدة الدرقية أو مرض السكري ترتبط المستويات العالية جدًا من الدهون الثلاثية بالتهاب البنكرياس ، مما قد يؤدي إلى ألم شديد في البطن.

س:ما الذي يسبب ارتفاع الدهون الثلاثية؟



يمكن أن ينتج ارتفاع الدهون الثلاثية عن مجموعة متنوعة من عوامل نمط الحياة ، مثل نمط الأكل الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المضافة ، ومستويات عالية من الدهون الحشوية (الأنسجة الدهنية حول منطقة البطن) ، والتدخين.

كما يرتبط الاستعداد الوراثي وأمراض أخرى مثل أمراض القلب والغدة الدرقية وأمراض الكلى والكبد والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار LDL وانخفاض مستوى الكوليسترول HDL بارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في حالات نادرة ، يمكن أن يكون لدى الأشخاص طفرات جينية تسبب ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية. أخيرًا ، قد تؤدي بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفيروس نقص المناعة البشرية وسرطان الثدي إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع الدهون الثلاثية.

س:ما يجب القيام به للمساعدة في خفض الدهون الثلاثية؟



عادةً ما يبدأ علاج ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية (اعتمادًا على مستوياتك) بتعديلات في السلوك إن إجراء تغييرات على عاداتك الغذائية ، والتحرك بانتظام ، والحصول على قسط كافٍ من النوم ، وإدارة التوتر والإقلاع عن التدخين ، كلها عوامل يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الدهون الثلاثية لديك إذا كانت مستوياتك مرتفعة للغاية ، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بالعلاج في شكل دواء.

س:ما هي الأطعمة التي تساعد على خفض الدهون الثلاثية؟



يمكن أن يساعد فقدان الوزن في تقليل الدهون الثلاثية. في الواقع ، أظهرت الأبحاث أن فقدان 5٪ إلى 10٪ من وزن الجسم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL). يمكن للأطعمة الغنية بالدهون الصحية والألياف والبروتينات الخالية من الدهون أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن. الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول تشمل الفواكه والخضروات والمكسرات غير المملحة والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة. مصادر البروتين الخالية من الدهون ، مثل الدجاج والديك الرومي والبقوليات والتوفو واللحم البقري الخالي من الدهون مليئة بالشبع (بفضل محتواها من البروتين) وهي أقل في الدهون المشبعة. قم بإقرانها بالأطعمة الغنية بالألياف للحصول على شيء مغذي ومرضٍ للغاية.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا في تقليل الدهون الثلاثية.

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول حصتين من الأسماك الدهنية ، مثل الأنشوجة والرنجة والماكريل وسمك القد الأسود والسلمون والسردين والتونة ذات الزعانف الزرقاء والسمك الأبيض والباس المخطط والكوبيا ، في الأسبوع، تشمل المصادر النباتية لأحماض أوميغا 3 الدهنية الجوز وبذور الكتان وبذور الشيا وبذور القنب والادامامي والأعشاب البحرية والطحالب.