اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 02:50 ص
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مواعيد فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق بالمعادى وحلوان والمقطم

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 02:00 ص
مواعيد فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق بالمعادى وحلوان والمقطم انقطاع الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع مواعيد فصل التيار الكهربائي عن  بعض المناطق التابعة لأحياء المعادى وحلوان وتحكم 26 يوليو التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 1 ظهرا، وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء والذى سيتم البدء في تطبيقه بدأ من الساعة 12 ظهرا غداً الثلاثاء، وذلك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وهى كالأتى:
 
أولا- حى المعادى :
 
1-جزيرة - المعصرة - أبراج الإخاء - ش الوفاء والأمل
 
2-المعصرة
 
3- ش النصر - ش الترعة المعصرة
 
4- شارع كامل صدقی
 
5- ش ترعه الخشاب - ترعة البحر
 
ثانيا- حى حلوان :
1-الشوبك الشرقي "النص البحرى بمنطقة الشوبك الشرقي شارع سنترال التبينش قسم التبين ش المرور تبين بمنطقة مساكن الصلب
 
2- التبين شارع الوسط بالتبين
 
التبين شارع سنترال التبين
 
 
ثالثا تحكم 26 يوليو:
 
1- الزمالك ( ش الكامل محمد - ش حسن صبری )
 
2-الأزبكيه مبنى محطة السكة الحديد - هيئة البريد - ش التعاون - ش
 
3-الجلاء - ميدان قنطرة الدكة
 
4-وسط البلد ش زكي - التوفيقية
 
5-وسط البلد ش شامبليون - ش طلعت حرب
 
6-المنيل ش الأخشيد - ش عبد العزيز آل سعود - المنيل
 
7-منشیة ناصر محطة صرف موسى حنا - مدرسة الجبرتي مطلع الدير. منشية ناصر
 
8-الجماليه عزبة برقوق - مقابر الشهداء
 
9-المقطم خلف موزع الشرطة العسكرية - الهضبة العليا
 
10-المقطم
 
11-منطقه الراس الهضبه العليا.
 

تخفيف الاحمال

المعادى

حلوان

المقطم

قطع التيار الكهربائي



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