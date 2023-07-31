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جدول قطع الكهرباء فى مصر.. اعرف إزاى تحدد ميعاد الانقطاع عن منزلك

الإثنين، 31 يوليو 2023 08:17 م
جدول قطع الكهرباء فى مصر.. اعرف إزاى تحدد ميعاد الانقطاع عن منزلك التيار الكهربائى
كتبت رحمة رمضان

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يتساءل العديد من المواطنين عن موعد فصل التيار الكهربائي عن منزله بعد أن أعلنت مجلس الوزراء جدول تخفيف الاحمال لمدة ساعة على عدد من المناطق المختلفة بـ24 محافظة بدأ من الساعة 12 ظهر غدا الثلاثاء، خاصة وأن هناك العديد من المناطق والأحياء لم يتم ذكرها بهذه الجداول.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جدول تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي بدأ من الساعة 12 ظهر غدا الثلاثاء التى تم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء لا تضم كافة المناطق، كاشفا أن السبب فى ذلك هو الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بدأ من الغد فى الساعة 12 ظهرا سيتم تطبيق الجدول، موضحا أن المواطن يمكن أن يعرف بسهولة موعد فصل التيار عنه من خلال مراقبة توقيت الفصل أو عدمه فعلى سبيل المثال إذا تم فصل التيار الساعة 3 ظهرا على المواطن أن يدرك أن هذا التوقيت سيتعرض لفصل فى التيار بشكل يومى فى نفس التوقيت لمدة ساعة.

وقال المصدر إن مركز التحكم القومي يفصل التيار لتخفيف الاحمال ساعة بحد أقصي ويجب على أى مواطن تزيد مدة الانقطاع لديه عن الساعة الابلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، موضحا أن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ساعة غير ناتجة عن تخفيف الاحمال و إنما اعطال فنية طارئة.


الكهرباء

التيار الكهربائى

انقطاع التيار الكهربائى

جدول قطع الكهرباء



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