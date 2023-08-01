اليوم السابع
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مطار القاهرة ينقل اليوم الثلاثاء أكثر من 78 ألف راكب على متن 540 رحلة جوية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 02:28 م
مطار القاهرة ينقل اليوم الثلاثاء أكثر من 78 ألف راكب على متن 540 رحلة جوية مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفىً

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ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم، الثلاثاء، أكثر من 78 ألف راكب وذلك على متن 540 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية. 
 
وحسب مصادر بالمطار فمن المنتظر أن يغادر المطار 271 رحلة جوية تقل على متنها 40 الف راكب إلى عدة  وجهات دولية منها نيويورك لندن باريس  أسطنبول ألكويت فيينا أديس أبابا  روما فرانكفورت برلين أمستردام بودابست زيورخ بغداد ميلانو لارنكا  إنجمينا  مسقط لاجوس أبوجا هوانزو  بيروت أبوظبى أربيل  دبى الشارقة  البحرين كانو أثينا جدة المدينة الدمام الرياض رأس الخيمة عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.
 
 
فى حين يستقبل مطار القاهرة 269 رحلة تنقل على متنها 38644 قادمة  من عدة وجهات دولية مختلفة منها نيويورك مانشستر  زيورخ تورنتو فرانكفورت لندن باريس روما فيينا أسطنبول ميلانو أديس أبابا عمان الكويت الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى  لارنكا بودابست جنيف أمستردام أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.
 
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار  ، لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
 

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